Claves para entender el proyecto de ley que busca frenar el uso excesivo de redes sociales en niños y adolescentes

Un proyecto de ley avalado por el Senado busca imponer una serie de medidas para reforzar la protección de la información personal de menores de 17 años que utilizan las redes sociales e imponer prohibiciones a las empresas tecnológicas en la utilización de esos datos.

La legislación, denominada Ley de Protección de la Privacidad En Línea de Niños y Adolescentes 2.0 (COPPA 2.0 por sus siglas en inglés), actualiza las medidas aprobadas en 1998 en la primera versión de la ley.

La iniciativa también impone restricciones a la forma en la que las empresas tecnológicas recaban los datos personales de niños y adolescentes que utilizan sus plataformas digitales.

Tras la aprobación de la legislación, que fue avalada de forma bipartidista de 91 votos a favor y 3 en contra, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, urgió a la Cámara de Representantes a hacer lo mismo.

También el presidente demócrata, Joe Biden, dijo en un comunicado que la infancia se enfrenta a un “salvaje oeste” al utilizar el internet y que por esa razón la Cámara Baja debe actuar y avalar la legislación.

“Nuestras leyes actuales y regulaciones son insuficientes para prevenir esto”, dijo el mandatario demócrata.

A continuación te presentamos tres claves para entender los efectos del proyecto de ley:

La ley eleva la edad de los menores protegidos bajo las nuevas reglas

La legislación, que combina las protecciones previstas en la Ley de Seguridad Digital para Niños (KOSA, por sus siglas en inglés) y la primavera versión de COPPA de 1998, eleva de 16 a 17 años el rango de los menores protegidos por la normativa.

Esto obligaría a las plataformas digitales a activar las configuraciones de seguridad y privacidad en automático en los usuarios menores de 17 años.

Esta medida también permitiría a los menores de esa edad a optar por desactivar algunas configuraciones como la reproducción automática de contenidos.

COPPA 2.0 limita la “publicidad dirigida” a usuarios menores de 17 años

Otra medida contemplada en la legislación es la prohibición de implementar “publicidad dirigida” cuando los menores de 17 años accedan a ciertas páginas o contenidos.

Por ejemplo, las empresas tecnológicas no podrían utilizar la ubicación o el historial de búsquedas de estos usuarios para dirigir anuncios digitales a menores.

También implementaría un “botón de borrador” para eliminar los datos recabados de menores de edad en plataformas digitales.

Esta legislación también redefine el concepto de “información personal” para incluir los datos biométricos como huellas digitales, registros de voz y rostro, para prevenir que sean utilizados por las empresas tecnológicas.

La ley crea una agencia especializada en protección de menores que usan internet

De aprobarse en la Cámara de Representantes, la ley crearía la División de Privacidad y Mercadotecnia de la Juventud dentro de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

La agencia estaría a cargo de revisar que las plataformas digitales cumplan con las reglas sobre la utilización de “publicidad dirigida” en menores de edad.

Luego de la aprobación de la ley, el senador demócrata Richard Blumenthal, uno de los impulsores de la ley, dijo que las nuevas reglas buscan imponer una “obligación de cuidado” de las plataformas digitales a los menores de edad que utilizan sus productos.

“Lo que estamos haciendo es dar a los padres de familia y a los niños las herramientas para desconectarse de contenidos dañinos”, dijo a la cadena NBC. “Y también imponer una obligación de cuidado en las grandes empresas tecnológicas que por mucho tiempo han dicho ‘confíen en nosotros’ y han traicionado esa confianza”.

La senadora republicana Marsha Blackburn, quien también impulsó la ley, calificó la aprobación como un logro de los padres de familia que exigieron fortalecer medidas para proteger a los menores de edad del uso abusivo de las redes sociales.