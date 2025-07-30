DHS publica obra de pintor célebre junto a mensaje antiinmigrante y desata la indignación de la familia

Video Preocupación entre beneficiarios de DACA tras petición del gobierno Trump para que se 'autodeporten'

Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en redes sociales con la emblemática pintura “Morning Pledge”, del reconocido artista Thomas Kinkade ha desatado controversia. La imagen muestra a niños caminando hacia una escuela bajo una bandera estadounidense ondeante , acompañada del mensaje: “Protege a la patria”.

Ante esto, la familia Kinkade reaccionó de inmediato con un rechazo contundente, calificando el uso de la obra como “no autorizado” y denunciando que el mensaje va en contra de los valores humanitarios que el pintor defendió durante toda su vida.

PUBLICIDAD

Thomas Kinkade, conocido como el “Pintor de la Luz”, es reconocido por sus paisajes idílicos y escenas tradicionales estadounidenses. Aunque su obra suele asociarse con valores familiares y religiosos, su familia enfatiza que él apoyaba la dignidad y los derechos humanos universales, no la agenda política restrictiva que el DHS pretende impulsar con esta imagen.

Protect the Homeland.



“Morning Pledge” by Thomas Kinkade pic.twitter.com/JLs26R3VlO — Homeland Security (@DHSgov) July 1, 2025

Publicación con pintura de Kinkade provoca indignación familiar

Mediante un comunicado publicado en la página web de la Fundación Kinkade , los familiares del artista expresaron su rechazo rotundo.

“En la Fundación de la Familia Kinkade, condenamos enérgicamente el sentimiento expresado en la publicación y las deplorables acciones que el DHS continúa llevando a cabo. Al igual que muchos de ustedes, nos conmovió profundamente ver que esta imagen se usara para promover la división y la xenofobia asociadas con los ideales del DHS, ya que esto contradice nuestra misión”, sentenció la organización.

Posteriormente la fundación reiteró su solidaridad “con las comunidades amenazadas y atacadas por el DHS, especialmente con nuestros familiares y vecinos inmigrantes, BIPOC, indocumentados, LGBTQ+ y con discapacidad”.

La pintura de Kinkade no es la primera que el DHS comparte en redes sociales junto con mensajes antiinmigración. En julio, el DHS también compartió la obra “American Progress” de John Gast, junto al mensaje: “Un patrimonio del que enorgullecerse, una patria que vale la pena defender”; y la pintura “A Prayer for a New Life” de Morgan Weistling acompañada del texto: “Recuerde la herencia de su patria”.

PUBLICIDAD

Este último, el único artista vivo, declaró en su web que tampoco dio su consentimiento para que el DHS utilizara su obra.

Remember your Homeland’s Heritage.



New Life in a New Land - Morgan Weistling pic.twitter.com/nFL61Nljbw — Homeland Security (@DHSgov) July 14, 2025

La respuesta del DHS a la controversia por publicación con mensaje antiinmigrantes

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, declaró a The Washington Post que el objetivo de publicar las pinturas era “celebrar la herencia y la historia de Estados Unidos”. Luego agregó: “Si los medios necesitan una lección de historia, estaremos encantados de enviarles un libro de texto”. Por último señaló que la administración del presidente Donald Trump se siente orgullosa del legado estadounidense y que no se disculparán por ello.

El martes, la agencia reiteró su postura en un mensaje dirigido a The Washington Post tras una publicación sobre sus polémicas publicaciones antiinmigrantes acompañadas con pinturas.

“Estimado @washingtonpost, añada esto a su historia. Esta administración se enorgullece sin remordimientos de la historia y el legado estadounidenses. Acostúmbrense”. El mensaje incluye la pintura “The Birth of Old Glory” del artista Edward Percy Moran.

En los comentarios del mensaje del DHS en X (antes Twitter) usuarios apoyaron la postura de la agencia. “Es una locura, todos los demás pueden celebrar su herencia, pero cuando los blancos lo hacen con el arte estadounidense, de repente es demasiado. ¿Demasiado doble moral?”, dice una publicación. Otra más asegura: “Nunca había estado más orgulloso de ser estadounidense”.

En las últimas semanas, las publicaciones del DHS con pinturas de Gast, Weistling y Kinkade han sido compartidos por miembros de la extrema derecha y del partido republicano. Hasta el 30 de julio acumulan 52,8 millones de visualizaciones entre las tres.

PUBLICIDAD

Mira también: