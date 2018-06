Esmeralderos colombianos salieron en estampida de Mossack Fonseca

No fue posible establecer la razón por la cual las familias esmeralderas buscaron los servicios de la firma panameña. La apertura de sociedades en paraísos fiscales no es ilegal. La investigación de ICIJ en 2016 encontró, sin embargo, que Mossack Fonseca creó sociedades a favor de clientes sin haber hecho un estudio exhaustivo de su pasado. Políticos corruptos, lavadores de dólares y narcotraficantes, usaron el sistema para ocultar su identidad y el origen del dinero, de acuerdo con la pesquisa periodística.

La oficina de prensa de la entidad respondió respecto a la solicitud que no podía brindar ninguna información dado que el tema al “tiene reserva tributaria”. Al insistir si existían o no investigaciones en curso la vocera Jenny Milena Aparicio Gómez respondió: “Por no ser de mi competencia, no es posible afirmarle si hay o no hay investigación alguna”.