Shakira enfrenta cargos por presunta evasión fiscal de 16,4 millones de dólares en España

La multa asciende a 22 millones de dólares. La cantante alega que no era residente en España entre 2012 y 2014, por lo tanto no tenía compromisos fiscales con ese estatus. Pero la investigación dice lo contrario y la acusa de usar un entramado en paraísos fiscales para no pagar.