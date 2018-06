Nueva filtración de ‘Los Papeles de Panamá’ revela secretos financieros adicionales de Lionel Messi, de políticos y de algunos delincuentes

El desorden fiscal de Lionel Messi

Los arriesgados planes ligados a Mauricio Macri

Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 muestran que los empleados discutieron un plan para antedatar documentos para ocultar el hecho de que el bufete no sabía que una compañía que había establecido en Bahamas, Fleg Trading Co., estaba controlada por la familia del presidente argentino Mauricio Macri.

Políticos vinculados con millones perdidos en Malasia, Kuwait y Rusia

En marzo de 2017, Mossack Fonseca descubrió que una compañía que había registrado en las Islas Vírgenes Británicas era propiedad de Mohamed Nizam bin Abdul Razak, el hermano del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak. La compañía, Everbright Universal Holdings Ltd., poseía propiedades en Estados Unidos, según los archivos.

ICIJ reveló en su trabajo original sobre ‘Los Papeles de Panamá’ dos compañías offshore propiedad del hijo de Najib Razak, Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib . Las llamadas al número telefónico de Razak no recibieron respuesta, y su banquero de Credit Suisse no respondió a los correos electrónicos de ICIJ.

También se nombra en los nuevos archivos a Vitaly Malkin, un oligarca ruso que renunció a un escaño en el senado ruso en 2013 después de informes de que tenía activos no declarados en el extranjero. Malkin aparece como propietario de dos compañías de las Islas Vírgenes Británicas, Audrey Holdings Group Ltd. y Top Matrix Holdings Ltd. Audrey Holdings Group tenía cuentas bancarias en Suiza por valor de 200 millones de dólares, según la fuente de riqueza de Malkin compilada por Mossack Fonseca. Malkin no respondió a una carta entregada en su dirección de Luxemburgo.