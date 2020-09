La paradoja del voto latino en favor de Trump

Mientras Donald Trump busca su reelección en la lucha ante el demócrata Joe Biden, la pregunta, al igual que en el ciclo 2016, es por qué un porcentaje de latinos sigue apoyando a un presidente que ha ofendido a la comunidad latina con retórica y política pública; que le guiña el ojo a supremacistas blancos; que es antiinmigrante y que no es precisamente modelo de la moral y los valores que tanto dicen defender esos latinos, particularmente los religiosos.

La respuesta más simple es que la comunidad latina de Estados Unidos es tan diversa ideológicamente hablando, como las nacionalidades que la componen. Van desde ultraconservadores hasta ultraliberales, pasando por los moderados. También sus experiencias de vida determinan con cuál partido o candidato se ven más identificados, sobre todo si piensan que ese político está respondiendo a sus necesidades e intereses, aunque muchas veces no sea el caso.

Según la profesora Sylvia Manzano, encuestadora de la firma Latino Decisions, “los latinos que apoyan a Trump no toman en cuenta sus insultos (ya sea hacia su grupo étnico, género, experiencia militar, origen nacional, etcétera), solo les interesa su partido. La prioridad para ellos es votar por y elegir republicanos - es similar a las mujeres que apoyan a Trump, a pesar de las terribles cosas que le hemos escuchado decir sobre ellas -, sus insultos no influyen en su voto”.

México, dijo Trump, no envía lo mejor. “Traen drogas, criminalidad. Son violadores, y algunos, asumo, son buenas personas”. Fue su grito de guerra para atraer, con éxito, a un sector de votantes con prejuicios, sobre todo contra los inmigrantes. Y entre ese sector había y sigue habiendo latinos.

De hecho, durante los pasados cuatro años tampoco ha sorprendido ver no solo manifestaciones públicas de apoyo hacia el actual mandatario, sino actos específicos que demuestran la utilidad de este voto para los propósitos presidenciales por parte de latinos que aseguran que los propios hispanos “ están destruyendo a Estados Unidos ”.

Aunque entre otros sectores de la comunidad latina un insulto contra uno de los nuestros es un insulto contra todos, hay otro sector que no se da por aludido y que está convencido de que ese prejuicio de Trump y de sus seguidores “no tiene nada que ver con ellos”.

Así, quienes se creen “superiores” están convencidos de que los insultos de Trump no van dirigidos hacia ellos, sino a los “ilegales”, o a los “otros”, aunque quizá en una manifestación de supremacistas blancos, esos supremacistas no distingan entre el latino que apoya a Trump y el que no lo apoya, porque para ellos todos estamos en el mismo saco.