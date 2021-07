Inmigración: está por verse si el voto latino tolerará promesas incumplidas

De manera que descartar el efecto que pueda tener en un votante hispano actuar o no en materia migratoria podría ser un mal cálculo para los demócratas de cara a las elecciones intermedias de 2022. Sobre todo si involucra a los dreamers. No hay que olvidar que en 2012, Barack Obama giró la orden ejecutiva de DACA tras la intensa presión de los dreamers y cuando su equipo se percató de que un sector de los votantes latinos, molestos por la ola de deportaciones y la promesa incumplida de reforma migratoria, pensaba no votar en 2012. Tras otorgar DACA, Obama fue reelecto con un mayor apoyo hispano que en 2008.