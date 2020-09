Es un ‘arroz con mango’ la lucha por el voto latino en Florida

“Si los republicanos quieren hablar de arroz, pues hablemos del arroz con fondillo que ha sido la respuesta republicana a esta pandemia”, señala la mujer. Digamos que la expresión es una más delicada que la original, arroz con c.., que se usa para describir una situación caótica o desastrosa.

Y sobre la fallida respuesta del gobierno de Trump al huracán, agrega que “cada papel toalla que tiró Trump se sintió como una bofetada más al pueblo”. Y cierra diciendo que “en noviembre demostraremos que somos más y no tenemos miedo”, el grito de guerra de las manifestaciones del verano de 2019 en Puerto Rico que resultaron en la renuncia del gobernador Pedro Rosselló.

Yo agregaría que durante la presidencia de Trump los arroces con fondillo han sido muchos, y sus casi cuatro años de gestión, de hecho, podrían catalogarse de esa forma. Sin duda uno de esos arroces ha sido su mal manejo de la pandemia y la revelación de que desde febrero el presidente sabía cuán contagioso y letal era el Covid y se lo guardó, según él para no generar pánico. Pero es claro que fue para no lastimar su reelección.

Con sus tradicionales resultados cerrados y sus jugosos 29 votos electorales, Florida es siempre tema central de campañas y coberturas y, por lo tanto, también lo es la conducta del voto latino que hay que dividir por nacionalidades y preferencias. Y aunque el voto latino no es homogéneo, en Florida las distinciones son quizá más marcadas que en otras regiones del país por la diversidad de nacionalidades e intereses y porque los hispanos tienden mayormente a registrarse como no afiliados a ningún partido.

Ese voto latino de Florida, aparte de ser diverso, evoluciona, es cambiante. Si no, que lo confirmen las brechas ideológicas entre los cubanos y cubanoamericanos de diversas generaciones.

Si algo nos enseñó el ciclo electoral de 2018 es que hay ocasiones en que no hay que subestimar el voto latino, sobre todo joven. Los sondeos hablaban de apatía, pero a la hora de la hora, y sobre todo en lugares como California, Texas y Arizona, ese voto joven latino contribuyó a triunfos y en algunos casos a cerrar la brecha entre demócratas y republicanos. Claro está, la campaña de Biden tiene que hacer su tarea, invertir adecuadamente y no dejar nada a la suerte, sobre todo no dar por sentado que el rechazo a Trump va a ser suficiente para que los latinos voten en las cifras requeridas.