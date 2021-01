Trump y los golpistas merecen castigos ejemplares

Trump intentó, y seguramente intenta todavía, preservar el poder por asalto porque su narcisismo maligno no soporta el rechazo y porque lo cree la única forma de evitar que sus numerosos crímenes, primero como empresario y luego como mandatario, afloren a la luz pública, se documenten, lo arrastren a las cortes y acaben por llevarle a la ruina y a prisión a él y a miembros de su familia.

Quienes estimularon y justificaron los abusos de poder de Trump durante cuatro años piden ahora que, en aras de la unidad nacional, el país desista de castigarle a él y a otros que promovieron la asonada. Pero no puede haber auténtica unidad sin que antes se delimiten responsabilidades y se haga justicia. Abstenerse de pasarles la cuenta a los golpistas tal vez aplaque a miembros obnubilados del culto a Trump. Pero no aplacará a quienes hemos sufrido sus arbitrariedades y abusos, ni a quienes deseamos que nunca más un gobernante de este país sienta la tentación de adueñarse del poder a la fuerza.

Por eso, el vicepresidente, Mike Pence, y los miembros del gabinete presidencial tienen la obligación de exigirle la renuncia inmediata a Trump y, si el mandatario se niega, a invocar la Enmienda 25 a la Constitución, la cual permitiría declararle no apto para ejercer la presidencia y destituirle. Se dice que Pence no favorece esta solución. Y varios miembros del gabinete han renunciado supuestamente para distanciarse del presidente golpista, aunque probablemente también para no tener que votar por su destitución inmediata.