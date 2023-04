Fox News se doblega ante la justicia

El principal delito que se atribuye a la cadena propagandística es el de difamación a sabiendas y con malicia, una forma de reportar noticias que no ampara la Primera Enmienda a la Constitución de EEUU ni tampoco el fallo de la Corte Suprema de 1964 conocido como “Sullivan”. En ese caso fundamental, los magistrados concluyeron que un periodista o un medio informativo solo infringen la ley cuando difaman a una persona o entidad “con conocimiento y temerario desdén por la verdad” (with knowledge and reckless disregard for the truth”).