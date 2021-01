Los últimos días de Trump

Fui de los primeros en denunciar su peligrosidad para la democracia y para la libertad de prensa -luego que él llamara "violadores" a los inmigrantes mexicanos y me expulsara de una conferencia de prensa en agosto del 2015-, y hay una especie de reivindicación al confirmar, al final de su mandato, que no estábamos exagerando. Al contrario.

Trump se comportó como un bully y un caudillo. Hizo todo lo posible para cambiar el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, que perdió ampliamente frente a Joe Biden. En una llamada con funcionarios Republicanos de Georgia, les pidió que "encontraran 11,780 votos" que le faltaban para ganar ese estado. Los funcionarios, a pesar de las amenazas presidenciales, no le hicieron caso.

Trump, irónicamente, quería quedarse cuatro años más en un trabajo que descuidó y que no parece gustarle. Sus faltas y ausencias me recuerdan tanto al disminuido y errático personaje de El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, que gobierna en "una casa sin autoridad" y que protesta de que "este no es el poder que yo quería".