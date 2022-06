El señor de las mentiras

Ni el Departamento de Justicia, ni el vicepresidente Mike Pence sucumbieron, tampoco, a los esfuerzos de Trump para cambiar los resultados electorales. En las audiencias quedó claro la enorme presión que ejerció Trump para que Pence no reconciera los resultados oficiales. Pero no pudo con él. “El presidente Trump está equivocado”, dijo Pence en un discurso este año. “Yo no tenía la autoridad para anular las elecciones”.