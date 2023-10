Cómo Estados Unidos podría perder su democracia

Las democracias -lo sabemos bien los latinoamericanos- son sumamente frágiles. Y ahora los estadounidenses están poniendo la suya a prueba. Ese expresidente que dice que ganó las pasadas elecciones es Donald Trump. “Tenemos todo el derecho de cuestionar una elección que creemos fue deshonesta”, dijo el expresidente en agosto. No hay ninguna prueba de lo que dice. Pero él está acusado de tantas cosas -no solo de tratar de revertir la elección- que hasta el periódico The New York Times tuvo que crear una página especial para seguir el proceso legal de todos los cargos en su contra.