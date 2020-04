Es hora de dudar también de lo que dicen sobre los políticos

Entre las falsedades desmentidas por los verificadores de datos de todo el mundo, además de las mentiras dichas por los políticos, también ya hay una gran cantidad de contenidos falsos sobre ellos. Es hora de triplicar la atención al repartir información sobre el covid-19 para no acabar colaborando con ataques indebidos promovidos contra autoridades (o contra cualquier persona).

Los fact-checkers en Brasil también ya han desmontado varias falsedades que buscan atacar a gobernadores y diputados. En un curioso caso, la "noticia" sobre la detención de un político que había sido arrestado por pelearse en una fiesta, según informaba el partido opuesto al suyo. Agência Lupa tuvo que aclarar que el diputado Gustavo Schmidt es afiliado al PSL (expartido del presidente Jair Bolsonaro) - no al PSOL, que está en la oposición.