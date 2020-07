"No hay evidencias": esta etiqueta también alerta para noticias falsas sobre covid-19

En tiempos de covid-19, cuando las teorías de conspiración y la desinformación sobre vacunas, termómetros y métodos milagrosos de prevención ganan fuerza en las redes, la comunidad de verificadores ha encontrado formas innovadoras e igualmente profesionales de decir que algo no es 100% verdadero.

Es cada vez más común ver los fact-checkers sustituyendo el "falso" por etiquetas intermediarias como "no hay evidencias" para alertar sus audiencias para contenidos dudosos.

Entre los más de 7,800 chequeos publicados por la alianza CoronaVirusFacts , proyecto colaborativo que desde enero reúne a 99 organizaciones de fact-checking de todo el mundo, hay por lo menos 107 chequeos en que la etiqueta aplicada no ha sido un contundente "falso" - sino un inteligente "no hay evidencias". Un tercio de estos chequeos viene de los últimos dos meses y aquí está un ejemplo sencillo de como la salida puede ser exitosa.