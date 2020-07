Tú también puedes quitarle oxígeno a los video falsos sobre covid-19

La semana no ha sido fácil para los que están en el front de la guerra contra la desinformación. Dos casos de gran repercusión mediática dejaron claro que la complejidad de las batallas crece en los Estados Unidos (y también en todo el mundo) y que es urgente que todos sepan cómo pueden ayudar a quitarle oxígeno a falsos videos sobre el covid-19.

El video, clasificado como falso por PolitiFact y FactCheck.org en el mes de mayo, no pasa de una enorme teoría de conspiración. Algo que no tiene ni pie ni cabeza y que no se basa en ningún dato de realidad. Ya había sido removido incluso de Facebook, Youtube y Vimeo por reunir informaciones de salud que pueden poner en riesgo la vida de los seres humanos. Pero, por razones (muy) raras, había gente dispuesta a exhibirlo en la televisión.