Las noticias falsas sobre el covid-19 ahora mienten sobre uso de datos personales

Cuando el paciente llega a una unidad de salud, el enfermero o el médico suelen acoplar el oxímetro a la punta de uno de los dedos del supuesto enfermo (a veces a la oreja también) y, en algunos segundos, ve en una pequeña pantalla iluminada si el porcentaje de oxígeno en la sangre del paciente está por debajo de los niveles considerados normales o no.

Expertos entrevistados por Animal Político explican que el oxímetro emite luces que son capaces de pasar por el dedo y medir la presencia de oxígeno en la sangre. Nada más que esto. No captura ni mucho menos guarda la huella de nadie . Sería, por lo tanto, una gran tontería no permitir el uso de este aparato por un médico o una enfermera durante una pandemia que ya ha matado a miles de personas por falta de aire.

La conclusión del trabajo es clara: no era cierto. Los mensajes que se viralizaban por las redes sociales hablaban de una tecnología para rastrear contagios anunciada había casi dos meses por Google y Apple y que no guardaría datos personales. Era algo que el usuario era libre de activar o no.