Los no-debates llegaron a Estados Unidos

Es verdad que el encuentro televisivo del último martes (29/9) fue un desastre para los que buscaban oír propuestas serias y saber más sobre los planes de cada político para los próximos cuatro años. También es verdad que la baja calidad del evento y la falta de diálogo real entre los dos candidatos acabaron empujando a los verificadores para la lucha contra las mentiras de internet. Pero escribo hoy para intentar descubrir por qué en EEUU pensaban que el terrible show desinformativo que se ha visto en televisión y repercutido en las redes sociales no se armaría aquí. De cara, me parece una postura ingenua. Quizá arrogante.

Para los que cubren política en otras partes del mundo y para los fact-checkers en general, ya es común (pero aún así no aceptable) ver discusiones políticas en las que las partes no se escuchan, no cumplen reglas de convivencia y estimulan el odio. Chris Wallace, el moderador del debate del martes, hizo lo que pudo para evitar el caos, pero no estaba preparado para lo que venía: el deseo abrumador de Trump de obstruir la conversación.