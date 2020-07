Termómetros infrarrojos no te cegarán, no dañarán tu neuronas ni afectarán tu meditación

Científicamente, subrayaron los lituanos en aquel primer chequeo, no hay ninguna prueba de que los termómetros infrarrojos ni de que su uso en la frente puedan afectar las prácticas de meditación. En cambio, sí es necesario medir la temperatura como una forma de proteger a toda la sociedad contra el avance del covid-19.

El 24 de junio, Animal Político , en México, aclaró en un titular que "los termómetros infrarrojos no causan daño a tus retinas", explicando que estos aparatos "funcionan con ondas infrarrojas similares a los controles de televisión".

Verificado , también de México, publicó otro chequeo, añadiendo dos puntos importantes. Trajo la posición del Food and Drug Administration, de los Estados Unidos, que subraya que "el uso de termómetros infrarrojos sin contacto pueden usarse para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades". Y la posición del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, que, en rueda de prensa, reforzó que el uso de este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo, en muchos países y que es segura.

Pues, en el artículo que publicaron, los verificadores de argentina han sido super claros. Los termómetros infrarrojos utilizados hoy día no emiten radiaciones similares a los rayos X y no afectan al sistema nervioso. No hay por qué evitarlos, más bien es mejor usarlos.