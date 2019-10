AMLO y la dictadura cubana

Pero las ocho líneas del tuit original tenían un problema: Díaz-Canel no es un presidente legítimo; es el líder de una brutal dictadura y fue escogido por dedazo. En Cuba no hay democracia ni elecciones multipartidistas desde hace más de 60 años. En ese período a los cubanos les han impuesto tres dictadores: Fidel y Raúl Castro, y ahora Díaz-Canel.

Es increíble que en este 2019 todavía haya gobiernos que se nieguen a calificar públicamente a Cuba como una dictadura. Como si no hubieran sido suficientes las ejecuciones, los prisioneros políticos y el partido único que dirige los destinos de más de once millones de cubanos.

Esta es la dictadura que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere criticar. Una vieja entrevista -del 2017- nos ayuda a entender por qué el nuevo presidente de México protege a este viejo régimen autoritario. En ese momento Raúl Castro era el tirano en turno:

- ¿Ya le podemos llamar dictador?, le pregunté a AMLO.

- Yo no le llamaría así, me contestó.

- Señor López Obrador, Cuba es una dictadura desde 1959. (Raúl) fue puesto a dedazo por Fidel en el 2008. Usted se quejó de los dedazos en México. ¿Por qué no quejarse por el dedazo en Cuba?.

-Mira, me dijo, esas fobias, yo creo que tú estás en tu papel de periodista. Tienes el derecho a preguntarme todas esas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos.