Trump aseguró que con la reforma tributaria se derogó Obamacare, pero no es cierto

No, no es verdad que el Affordable Care Act –la ley de salud asequible conocida como Obamacare– haya quedado eliminada, aunque lo afirme el presidente Donald Trump. Lo que sí ha sido revocado es el mandato individual, que obligaba a las personas a comprar un seguro de salud si no querían enfrentar una multa.

“El mandato individual ha sido revocado, lo que significa que Obamacare ha sido revocado porque obtiene su dinero a través del mandato individual”, dijo el mandatario este miércoles al hablar sobre la reforma tributaria durante una reunión de su gabinete. La afirmación no solo revela el menosprecio del Ejecutivo a la decisión del Congreso que en tres ocasiones no consiguió aprobar la derogación de la ley de salud, sino que tampoco es exacta.



“Le dije a la gente específicamente, ‘Permanezcan callados con los medios de noticias falsas porque no quiero que hablen demasiado sobre esto. Pero ahora que ha sido aprobado puedo decirlo… ha sido derogada”, confesó revelando la falta de transparencia en sus intenciones.

Pero aunque se elimine el mandato individual que obliga a las personas a tener un seguro médico con ciertas características so pena de pagar una multa , la ley de salud sigue vigente y es deber del gobierno acatarla y seguir otorgando los subsidios y protecciones que ésta garantiza, inependientemente de dónde provengan los fondos. En ningún lugar se estipula que el financiamiento de Obamacare provenga exclusivamente del mandato individual, como afirma Trump.

Esto quiere decir que:





Los mercados de salud de Obamacare como healthcare.gov siguen funcionando. Aunque en varios estados el período de inscripción abierta terminó el 15 de diciembre, otros extendieron el plazo y aun así, muchas personas que se muden de ciudad o experimenten otros cambios pueden inscribirse fuera del plazo solicitando una excepción.

Las personas elegibles para subsidios y otros tipos de ayuda federal seguirán recibiéndola.

Las aseguradoras siguen en el deber de aceptar a todas las personas y no cobrarles más aunque padezcan de condiciones preexistentes.

Las aseguradoras deben seguir ofreciendo planes que contengan los diez beneficios esenciales, que incluyen medicamentos, despistajes y otros.

Las personas que son elegibles para Medicaid en aquellos estados que decidieron expandir el programa como parte del Affordable Care Act, pueden seguir inscribiéndose y aprovechando estos beneficios.

No queda eliminada, pero sí afectada

No obstante, la ley de salud vigente sí enfrenta retos que podrían afectar su subsistencia.



Este año no sólo recortaron el período de inscripción abierta de 90 a 45 días y redujeron en 90% el presupuesto destinado a promocionarlo, sino que ahora con la aprobación de la reforma tributaria que contempla la eliminación del mandato individual, muchas personas podrían decidir no comprar un seguro médico dentro de los mercados de salud, lo que disparará las primas y generará un desequilibrio aún mayor en el sistema.