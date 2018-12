¿Piensas dejar tu plan de salud porque ya no hay multa de Obamacare? Piénsalo dos veces

El seguro del auto de Dana Farrell está vencido. También el de su vivienda, y los impuestos de su propiedad. Y es hora de renovar su cobertura de salud. Pero en este caso Farrell, una ex trabajadora social de 54 años, sabe lo que hará. "Estoy jubilada desde hace dos años y mis ahorros ya se esfumaron. Estoy llegando a mi límite", dijo la residente de Murrieta, California.

Así que, a regañadientes, Farrell planea abandonar su plan de salud el próximo año porque se derogó la multa por no tener seguro que había impuesto la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA). Esta multa , que puede ser de miles de dólares al año (y ha seguido vigente en 2018), fue una razón clave por la que Farrell, que se considera sana, mantuvo su cobertura.

Ahora se pregunta para qué conservarla. "No tengo ningún problema de salud importante y tengo muchas facturas que simplemente aparecieron. No puedo pagar más".

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la derogación de la multa haría que 4 millones de personas abandonasen su seguro de salud el próximo año , o que no lo compren en primer lugar, y esta cifra alcanzaría a 13 millones para 2027.

Cuestión de dinero

Desde que comenzó a comprar su propio seguro de salud a través del mercado en 2016, su prima mensual ha aumentado cerca de 200 dólares; y debe pagar el total porque no califica para recibir los subsidios que otorga ACA. Para el año próximo, su prima habría subido a alrededor de 600 dólares por mes.

En 2019, planea pagar en efectivo por sus visitas al médico , un máximo de 80 dólares, y por cualquier medicamento que necesite, rezando por no tener un accidente de auto o una emergencia médica .

El seguro de salud puede ser difícil de costear, pero no tenerlo es una "mala apuesta", afirmó Scullary. Hay que tener en cuenta que más de 22,000 beneficiarios de Covered California se quebraron, dislocaron o torcieron un brazo o un hombro en 2017, y a 50,000 se les diagnóstico, o fueron tratados, por cáncer.

"Sabemos que ninguna de esas personas comenzó el año pensando: 'Este año me voy a romper el brazo' o 'Este es el año en que el que tendré cáncer'", dijo.

Busca la ayuda de un agente de seguros

Lo más importante es buscar ayuda gratuita de un agente de seguros certificado, conocidos como navegadores. Puedes encontrar opciones locales haciendo clic en la pestaña "Buscar ayuda" (Find Help) en el sitio web de Covered California .

Este año, el médico de Farrell le dijo que estaba muy bien de salud. Aunque está nerviosa por no tener cobertura el próximo año, siente que no tiene otra opción. "Va a ser la primera vez en mi vida que no voy a tener seguro", dijo.