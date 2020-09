Nevada no revierte "silenciosamente" su decisión de bloquear las prescripciones de hidroxicloroquina para covid-19

¿Revirtió Nevada "silenciosamente" su decisión de "bloquear" las prescripciones de hidroxicloroquina para covid-19? No, eso no es cierto: La regulación de emergencia simplemente expiró. Además, aunque la orden sí puso algunos límites a la hidroxicloroquina, no prohibió directamente las recetas de la droga. Esta permaneció disponible para los pacientes de covid-19 en hospitales y salas de emergencia en Nevada.