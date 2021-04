Vino a trabajar en el campo, pero se volvió pistolero de traficantes y ahora pasará 11 años preso

Olvera López negó haber participado en la balacera, pero en su celular quedó otra evidencia: lo apagó a la 1:02 am el día del tiroteo y lo prendió a las 10:21 am a dos cuadras de la casa a la cual disparó.

El rancho de las peleas de gallos

En su cuenta compartió fotos de su pueblo natal. También publicó narcocorridos. La letra de uno de estos dice: Se me calentó el terreno/ me buscaban por mafioso/ me achacaron varias muertes/ por la prensa publicaron/ y como si fuera poco/ hasta rifles me achacaron.