El capo Vicente Zambada prometió jamás volver al Cartel de Sinaloa, pero nadie sabe dónde está

Quisiera decirle, señoría, que este arrepentimiento no se produjo ayer, ni se produjo hoy porque estoy frente a usted a punto de recibir mi sentencia. Quisiera decirle respetuosamente que este sentimiento de arrepentimiento me acompaña desde hace años y creo que las personas que están a mi lado aquí, los fiscales y mis abogados, no me permitirán mentirles, porque he probado mi arrepentimiento con hechos y no solo con palabras.