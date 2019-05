Se hacía llamar 'El Chapo de los opioides' y ahora enfrenta hasta 40 años de cárcel

Así conseguían medicamentes sus pacientes

Documentos judiciales muestran que una persona le envió un mensaje de texto el 27 de mayo de 2016 advirtiéndole que “probablemente no puedo detener (el consumo de) los analgésicos” y le comentó con preocupación que quizás “necesitaría un plan para detenerse”.

Tres meses antes, el paciente le indicó que solo tomaba 1 o 2 pastillas al día porque le quitaban los “nervios” y negó que estuviera consumiendo en exceso. “Solo las uso para cortar el dolor, no para drogarme”, le aseguró al médico.

Para el 3 de junio de ese año, cuando el paciente no podía obtener medicamentos para el dolor, le volvió a escribir a Delagente: “si paso 4 días sin (analgésicos) estoy en un gran problema”.

En otra charla, Delagente le advirtió a un cliente que “no quería levantar una bandera roja” por la cantidad de analgésicos que le recetaba a este y su madre, y les pidió recoger las píldoras en fechas distintas “para no despertar sospechas”.

“Debe ser investigado por la Policía (…) Solo quiere hacer dinero fácil”, alega una queja publicada el 23 de diciembre de 2018. Otra persona escribió en junio de ese año: “Él no escucha, no le importa, solo quiere hacer un análisis tras otro. Luego, cuando llega la factura, él dice: ‘No te preocupes, no te cobrarán’”.