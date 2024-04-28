Juez ordena la liberación de 'Don Rodo', el hermano de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Video Quién es 'Don Rodo', uno de los hermanos del narco 'El Mencho', que fue detenido en México

Un juez federal de México ordenó la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, alias 'Don Rodo', hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras decidir no continuar con un proceso judicial en su contra días después de su detención.

Abraham Oseguera había sido detenido el pasado 21 de abril por miembros de la Guardia Nacional en Jalisco y estaba acusado por los delitos de portar armas de fuego y contra la salud, pero el juez no encontró elementos suficientes para seguir adelante con la imputación.

Si la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene otra causa penal en su contra, se esperaba que el hermano de 'El Mencho' saliera en las próximas horas del famoso penal del Altiplano, a donde había sido trasladado.

La audiencia, conocida como 'vinculación a proceso', se produjo a mediodía del sábado y duró más de 17 horas. Desfilaron testigos y expertos, y se mostraron pruebas documentales, reportó el periódico local Milenio.

Por qué el juez ordenó la liberación de Abraham Oseguera

La defensa de 'Don Rodo' presentó varios testimonios y expertos que buscaban demostrar que había habido irregularidades en el arresto del acusado.

De acuerdo con el reporte de Milenio, dos peritos dieron parte de grabaciones de vecinos que relatan cómo el día del arresto las autoridades capturaron a dos hombres, pero solo Abraham Oseguera fue trasladado a la capital en un helicóptero del Ejército.



También dos policías municipales mencionaron presuntas agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional, que, según ellos, los ahuyentaron de la escena del arresto. Dos familiares denunciaron presuntos abusos, golpes y robos por parte de los agentes federales que realizaron la detención.

Un médico dijo que, según su critero, como el acusado tiene 70 años y diversas enfermedades crónicas y degenerativas, ello le dificultaría el supuesto uso de armas de fuego.

De acuerdo con la FGR, el día del arresto tres hombres fueron vistos con armas de fuego y luego se escondieron en una vivienda. Uno de ellos sería Abraham Oseguera. Miembros de la Guardia Nacional los detuvieron y entre sus pertenencias encontraron armas de fuego y una bolsa con fentanilo y cocaína.

Pero tras las declaraciones de testigos y peritos, el juez dijo que la versión que habían dado las autoridades sobre las supuestas armas y drogas halladas era "inverosímil" y que no se encontraron huellas ni en el armamento ni en las drogas.

El analista de seguridad David Saucedo dijo a la agencia AP que 'Don Rodo' hacía actividades administrativas al interior del CJNG.

