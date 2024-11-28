Cómo una nueva ruta del narcotráfico conecta Colombia con Australia

Video Imágenes de la operación internacional contra el narcotráfico que incautó más de 1,400 toneladas de drogas

Embarcaciones "semisumergibles" viajan desde Colombia hasta Australia cargadas con cocaína en una "nueva línea" del narcotráfico en el Pacífico, reveló este miércoles la Armada colombiana al entregar el balance de un operativo internacional antidrogas.

En el marco de la decimocuarta versión de la operación Orión, que unió entre octubre y noviembre a las fuerzas de seguridad de más de 60 países, las autoridades decomisaron una embarcación similar a un submarino que viajaba hacia costas australianas con cinco toneladas de la droga.

La incautación cerca de la isla Clipperton, ubicada en aguas frente a México, llevó a la Armada del país sudamericano a concluir que existe una "nueva línea" del narco proveniente de Colombia, dijo a la prensa el vicealmirante Orlando Enrique Grisales.

El semisumergible viajaba "con una carga de 5,000 kilogramos (...), pero con el suficiente combustible para llegar desde Colombia hasta Australia, sin retranqueo en el mar", reveló el responsable.



Antes de ese operativo, los marinos colombianos habían hallado otras dos embarcaciones similares con rumbo a Australia, agregó Grisales sin precisar las fechas.

El uso de estos aparatos está ampliamente documentado en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Los narcotraficantes los usan desde hace décadas para llevar la droga a Estados Unidos, si bien su fabricación es ilegal.

Australia, un mercado atractivo para el narco

Se trata de "una ruta cada vez más lucrativa porque los precios (de venta de la droga) son mucho más altos en Australia", explicó a la AFP una fuente europea encargada de asuntos de seguridad, que confirmó la existencia de un nuevo corredor "basado en el 'modus operandi' de los semisumergibles, que cada vez viajan más lejos y son más sofisticados".

"Al principio, estas embarcaciones se utilizaban sobre todo para sacar la droga, alejarla de la costa colombiana y luego transferirla a los barcos. Hemos visto que ahora estos semisumergibles, a veces incluso sumergibles, son cada vez más sofisticados, con una ingeniería muy detallada", añadió la fuente.

El vicealmirante Grisales lo expone en cifras: un kilogramo de cocaína es vendido en Australia hasta en 240,000 dólares. En Estados Unidos, por ejemplo, su precio oscila entre 33,000 y 40,000 dólares.

De acuerdo con el militar, estos semisumergibles son construidos con "madera cubierta de fibra de vidrio". Alcanzan hasta tres metros de profundidad y por lo general cuatro personas viajan como tripulantes.

En una embarcación de este tipo, cuya fabricación puede llegar a costar un millón de dólares, el viaje de Colombia hasta Australia tarda alrededor de dos semanas.

La Armada está "trabajando" con autoridades australianas para determinar quién está detrás de ese negocio, añadió.

Operación Orión: 1,400 toneladas de drogas incautadas y más de 400 detenidos

En la operación 'Orión' participaron agencias de Estados Unidos, Brasil, España, Países Bajos, entre otras naciones, que lograron incautar un total de 1,400 toneladas de drogas, 225 de ellas de cocaína. Además, capturaron a "más de 400" personas.

En 2023, la producción de esta sustancia estupefaciente se disparó en un 53% hasta alcanzar las 2,600 toneladas anuales, según la ONU.

Los países que participaron en la operación Orión también identificaron alianzas entre grupos criminales de México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú con mafias de Europa y Oceanía. Se trata de un cambio de organización en el mercado global de la cocaína.

"No es sola una estructura piramidal como en su época fueron los carteles, sino que hoy son redes del crimen organizado que se asocian", añadió Grisales.

