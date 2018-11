Juicio a 'El Chapo': las anécdotas desconocidas del capo contadas por uno de sus socios

‘El Rey’ y su esposa Pati no tuvieron miedo por llevar en el asiento trasero de su auto al que entonces era el criminal más buscado de México. Durante casi dos horas de trayecto fueron conversando de “cosas normales” y solo al llegar a una caseta de cobro le pidieron a Guzmán que fingiera que estaba leyendo un periódico para que la cámara de vigilancia no captara su rostro.

Al ver a los uniformados, ‘El Chapo’ se espantó pensando que lo iban a capturar. “Yo le dije: no te preocupes, esta es nuestra gente, nadie nos va a tocar ahora”.

Un bautizo y la unión del cartel

Eran encuentros breves, de apenas un par de horas, en los que no había planes concretos sobre traficar droga. “A ver qué hacemos, ponernos a trabajar”, contó ‘El Rey’ que se decían su hermano y Guzmán. El segundo seguía preocupado por el operativo militar que le pisaba los talones y su limitado poder para retomar su vida delictiva. “Estaba preocupado de encontrar un lugar para ubicarse”, dijo Zambada.

La guerra contra los Arellano Félix

Todo salió mal en esa plática, desatando un pleito aún más violento en aquella frontera. “Los Arellano Félix no quisieron aceptar el acuerdo de paz y estuvieron a punto de matarlos”, relató ‘El Rey’, quien mencionó que a su regreso Amado Carrillo dio la luz verde para que todos los pistoleros de la organización atacaran a los de Tijuana. “Empezó una guerra muy fuerte”, dijo.

Por esa guerra que mermó las ganancias del cartel, porque le cerró el contrabando de narcóticos a través de Tijuana, casi es asesinado el hermano de ‘El Mayo’ en 1994. Él dice que la libró por suerte y por una pistola que traía fajada en la cintura. “Un día me interceptaron unos sicarios para matarme cuando estaba haciendo una compra”, relató. Aunque los pistoleros le dispararon a corta distancia, la bala solo le rozó la sien y le bañó el rostro de sangre.

“Caí al suelo, afortunadamente no caí inconsciente. Brinqué atrás con mi pistola en la mano y peleé con ellos. Se sorprendieron de que no estaba muerto. Afortunadamente salvé mi vida”, dijo.

Quien no corrió con la misma suerte fue su hermano mayor Vicente, quien fue asesinado a pesar de que no estaba involucrado en el narcotráfico. Los Arellano Félix fueron los primeros mafiosos mexicanos en romper el viejo acuerdo de no matar a familiares de los enemigos.