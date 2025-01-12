Las rutas con las que traficantes arman a los sangrientos carteles mexicanos, según un informe

La mayoría de las miles de armas incautadas a los carteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa entre 2017 y 2023 fueron introducidas ilegalmente de Estados Unidos a México, principalmente a través de cinco puntos fronterizos, informó el Departamento de Justicia.

Un reporte elaborado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) reveló que el 74% de las armas que fueron decomisadas en México provenían de Estados Unidos.

Según el documento, el 82% de las armas rastreadas en México fueron recuperadas en regiones con una presencia dominante de ambos carteles. Los puntos de tráfico de armas identificados fueron: el de Arizona a Sonora, seguido una ruta de Texas a Tamaulipas, otro trayecto de Texas a Nuevo León, y luego una ruta de Texas a Chihuahua y finalmente un tramo de Texas a Guanajuato.

Un mapa de México incluido en el reporte mostró que la mayoría de las armas aseguradas y cuyo origen fue rastreado fue decomisada en los estados mexicanos fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El documento detalló, con base en información de la agencia antidrogas estadounidense (DEA en inglés), que en esos estados tienen una presencia “dominante” el CJNG y el cartel de Sinaloa.

Entre las armas incautadas había pistolas y rifles de alto calibre, según el reporte.

Una conspiración “muy grave” para armar a los carteles, afirma fiscal mexicano

Tras la difusión de los datos, el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, dijo que las revelaciones del documento son “muy graves”. “Por una razón muy sencilla: toda la fuerza de los carteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento”, dijo el fiscal durante la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El fiscal dijo que los mexicanos “sufren a diario” las consecuencias del tráfico de armas producidas en Estados Unidos. El anterior gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó con casi 200,000 homicidios, la mayoría de ellos vinculados al crimen organizado.

El actual gobierno de Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre, tuvo un arranque sangriento con una ola de violencia en múltiples estados del país. El estado de Sinaloa, por ejemplo, ha sufrido un repunte de violencia en medio de una pugna entre grupos del Cartel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertes, secuestros y desapariciones en la entidad.

“Esto es un informe oficial, es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales”, declaró. “Y en esta ocasión ellos reconocen que oficialmente y controlado por ellos es el 74%. ¿Cuánto hay además de eso, de cifra negra?”.

Sheinbaum dice que combatirá con fuerza el tráfico de armas

Por su parte, la presidenta dijo que su administración insistirá en la demanda interpuesta ante una corte estadounidense durante la anterior administración de López Obrador contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos.

El anterior canciller, Marcelo Ebrard, quien actualmente se desempeña como secretario de Economía en el gobierno de Sheinbaum, fue uno de los principales impulsores de la demanda contra productoras de armas estadounidenses. Dijo que mantendrá el diálogo sobre el tema que inició López Obrador con el mandatario estadounidense saliente, Joe Biden, una vez que el presidente electo, Donald Trump, asuma el poder el 20 de enero.

“Nuestro objetivo es seguir teniendo estas reuniones porque, así como a ellos les preocupa la entrada de estupefacientes a los Estados Unidos desde territorio mexicano, a nosotros nos preocupa y nos ocupa el tema de la entrada de armas de los Estados Unidos a México”, afirmó.

Sheinbaum dijo que era “muy relevante” que el Departamento de Justicia, a través de la ATF, haya revelado que el 74% de las armas que fueron utilizadas en crímenes por los dos principales carteles en México habían sido producidas en Estados Unidos. “Por eso, nosotros estamos seguros que con el presidente Trump va a haber coordinación y colaboración para distintos temas y en particular para el tema de la seguridad. Y a nosotros nos interesa en particular la entrada de armas de Estados Unidos a México”, declaró.

Según el reporte de ATF, entre el 2017 y 2023 se registró un aumento del 63% en el rastreo de armas recuperadas en México. Las armas incautadas en México provenían principalmente de los estados fronterizos de Texas, Arizona y California. El 43% venía de Texas, el 22% de Arizona y el 9% de California.

La ATF agregó que el 53% de las personas que fueron detenidas en ese periodo intentando traficar armas a Estados Unidos eran personas blancas. El 84% eran hombres y el 95% eran ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia agregó que entre 2017 y 2021 inició 1,011 investigaciones por tráfico de armas de Estados Unidos a México.

