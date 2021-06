Rifles hechos en casa: el armamento que compra el narco para borrar la huella de sus crímenes

No se ha revelado qué cartel mexicano quería las armas fabricadas por Simms, pues el caso está sellado. Pero no es la primera vez que una organización dedicada al tráfico de drogas muestra interés en comprar las llamadas ‘armas fantasma’, que se ensamblan manualmente usando piezas adquiridas en armerías. Al no tener números de serie es imposible rastrear al comprador.