Volodymyr Zelensky El gesto político de Sean Penn: gana el Oscar y lo cambia por una visita a Ucrania Sean Penn se reunió con el presidente Volodímir Zelenski en lugar de ir a la ceremonia de Oscar a recibir su estatuilla.

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El actor Sean Penn convirtió su triunfo en los Oscar en un mensaje político al ausentarse de la ceremonia para viajar a Ucrania, que sigue actualmente en guerra con Rusia.

Mientras en Hollywood era reconocido a Mejor Actor de Reparto por 'Una Batalla Tras Otra', Penn optó por viajar a Kiev, donde recibió una estatuilla simbólica elaborada con metal de un vagón de tren dañado en un ataque ruso.

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Además, sostuvo un encuentro con el presidente Volodímir Zelenski, quien lo calificó como “un verdadero amigo de Ucrania” y destacó su apoyo desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

“Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Usted ha apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy en día”, escribió el mandatario.

No es la primera ocasión en que Sean Penn se encuentra con el presidente, pues en noviembre de 2022, el mandatario le concedió la Orden del Mérito en su tercera clase, como reconocimiento a su respaldo y a su papel en visibilizar a Ucrania a nivel internacional.

También en un gesto simbólico, el actor le dejó en préstamo una estatuilla de los Oscar, con la intención de que permanezca en el país hasta que Ucrania logre imponerse en la guerra contra Rusia.

“Sabiendo que está contigo, me siento más fuerte para seguir luchando”, expresó Penn.

De acuerdo con El País, el apoyo de Penn a Ucrania también ha tenido repercusiones geopolíticas: el actor tiene prohibido entrar a Rusia y sus películas han sido retiradas de exhibición en ese país. Medidas similares han alcanzado a otros actores como Ben Stiller y Morgan Freeman.