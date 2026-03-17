Noticias YouTube y FIFA acuerdan transmitir partidos del Mundial 2026: habrá minutos en vivo gratis La plataforma digital permitirá a televisoras emitir los primeros 10 minutos de cada juego y algunos partidos completos para atraer audiencias jóvenes al torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

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YouTube y la FIFA anunciaron el martes 17 de marzo de 2026 un acuerdo estratégico rumbo a la Copa del Mundo 2026, mediante el cual la plataforma será designada como "plataforma preferente" del torneo, en una apuesta por ampliar el alcance digital del futbol a nuevas audiencias.

El convenio permitirá a las televisoras con derechos de transmisión emitir en sus canales de YouTube los primeros 10 minutos de cada partido en vivo —una medida inédita en la historia del Mundial— con el objetivo de atraer a los espectadores, especialmente jóvenes, hacia las transmisiones completas en televisión tradicional.

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Además, las televisoras podrán publicar partidos completos seleccionados, así como contenido adicional como resúmenes extendidos, imágenes detrás de cámaras, videos cortos y material bajo demanda, lo que ampliará su alcance global y abrirá nuevas vías de monetización en la plataforma.

El acuerdo también contempla la liberación de contenido del archivo histórico de la FIFA en YouTube, incluidos partidos completos de ediciones anteriores y momentos emblemáticos, para generar expectativa previa al torneo.

La Copa del Mundo 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que la convierte en la edición más grande en la historia del torneo.

Como parte de la alianza, la FIFA también otorgará acceso sin precedentes a creadores de contenido de YouTube, quienes podrán generar material exclusivo, incluyendo historias humanas, análisis tácticos y contenido detrás de cámaras, con el fin de conectar con nuevas generaciones de aficionados.

El secretario general del organismo, Mattias Grafström, señaló que el acuerdo busca adaptar la difusión del torneo al entorno digital y ofrecer experiencias más accesibles e inmersivas para los pamboleros en todo el mundo.

Aunque no se reveló el valor económico del acuerdo refleja la estrategia de la FIFA de fortalecer su presencia en plataformas digitales y transformar la forma en que se consume el futbol a nivel global.

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La FIFA planea una estrategia más amplia para adaptar la transmisión del futbol al consumo digital y en lugar de competir directamente con la televisión, el organismo deportivo busca complementarla mediante contenidos breves, accesibles y distribuidos en una plataforma con alcance global: YouTube.

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La posibilidad de emitir los primeros minutos de cada partido y compartir encuentros completos seleccionados responde a la intención de captar la atención de usuarios más jóvenes, que consumen contenido principalmente en línea, y dirigirlos hacia las transmisiones tradicionales.

Además, la inclusión de archivo histórico y la participación de creadores de contenido apunta a diversificar la narrativa del torneo, más allá de los partidos, con material exclusivo y formatos diseñados para redes y video bajo demanda.