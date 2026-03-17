Irán

¿Nuevo líder de Irán fue a Rusia para recibir atención por heridas? Diplomático responde a duda

La salud del Mojtaba Jamenei ha sido tema de conversación en los últimos días, pues el mismo Presidente Donald Trump ha asegurado que está herido

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Mojtaba Jamenei es elegido nuevo líder supremo de Irán

Este martes 17 de marzo 2026 un diplomático iraní habló en torno al nuevo líder Mojtaba Jamenei, de cuyo estado de salud se ha especulado, incluso, se ha dicho que acudió a Rusia para atender sus heridas.

El Presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dicho que Mojtaba Jamenei se encuentra herido, incluso, no descartan que el nuevo líder de Irán esté desfigurado por los ataques de Estados Unidos.

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¿Nuevo líder de Irán está en Rusia?

Ante los mensajes de las autoridades de Estados Unidos surgió el rumor sobre si el nuevo líder de Irán está en Rusia, para atender posibles temas de salud.

Este martes, el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali, publicó un mensaje en su cuenta de X, para aclara si el ayatola está en Rusia.

"Las noticias de hoy sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica”, escribió el diplomático.

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"El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo" embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali,

Hasta este martes, el nuevo líder de Irán no ha aparecido en público, pese a un mensaje que envió en días pasados y se difundió.

Ante la ausencia pública de Mojtaba Jamenei, Donald Trump ha dicho que pese a posibles acercamientos por parte de Irán para negociar un alto a la guerra, no lo ha hecho, pues no sabe quién es el nuevo dirigente.

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