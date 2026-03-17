ley Nueva ley en Brasil busca frenar la adicción de menores a redes sociales y plataformas digitales La normativa obliga a plataformas digitales a verificar la edad, eliminar funciones que fomenten el uso compulsivo y reforzar la protección de niños y adolescentes en Internet.

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Brasil comenzó a aplicar este martes 17 de marzo de 2026 una nueva ley orientada a proteger a niños y adolescentes en el entorno digital, considerada por sus impulsores como la primera de su tipo en América Latina.

La legislación, conocida como el Estatuto Digital de los Niños y Adolescentes, obliga a las plataformas tecnológicas a implementar medidas para evitar el uso compulsivo de redes sociales por parte de los menores de edad.

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Entre las disposiciones más relevantes, las empresas deberán establecer sistemas de verificación de edad y eliminar funciones que fomenten la permanencia prolongada en línea, como los videos que se reproducen automáticamente o parecen infinitos.

Además, la nueva ley —conocida como ECA digital— prohíbe la publicidad personalizada dirigida a usuarios menores de 18 años y exige que las cuentas de adolescentes tengan configuraciones de máxima protección por defecto. La implementación será progresiva.

El alcance de esta legislación es significativo debido al tamaño del mercado brasileño, con más de 210 millones de habitantes y un alto nivel de consumo digital en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, así como en sitios de apuestas en línea.

El debate público se intensificó tras la viralización de un video del influencer Felca, que superó los 30 millones de visualizaciones y denunció cómo los algoritmos de las plataformas incentivan la permanencia de menores en línea, exponiéndolos a riesgos como delitos y explotación.

La legislación también prohíbe que los menores declaren su edad por sí mismos y establece obligaciones específicas para plataformas de apuestas, que deberán impedir su acceso a menores.

Asimismo, los motores de búsqueda deberán filtrar o advertir sobre contenidos sexualmente explícitos, y las empresas con más de un millón de usuarios menores deberán presentar informes periódicos sobre cómo atienden denuncias.

También, la ECA digital contempla herramientas de control parental que permitirán a los padres limitar el tiempo de uso, bloquear interacciones con desconocidos y restringir transacciones económicas.

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Por otro lado, las autoridades brasileñas planean crear un organismo autónomo encargado de supervisar la aplicación de la ley y desarrollar su reglamentación. En caso de incumplimiento, las multas van desde diez reales por usuario hasta un máximo de 50 millones de reales (unos 9.6 millones de dólares).

En respuesta, empresas como Meta señalaron que ya trabajan en adaptar sus plataformas, incorporando funciones como límites de uso diario y silenciamiento de notificaciones nocturnas en cuentas de menores.

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La ley busca reducir violencia, acoso y explotación de menores en Internet

El Estatuto Digital de los Niños y Adolescentes tiene como principal objetivo reducir los riesgos que enfrentan estos grupos etarios en el entorno digital, especialmente en materia de violencia, acoso y posibles formas de explotación.

Por ello, las autoridades de Brasil buscan limitar la exposición de los menores a contenidos y dinámicas que puedan afectar su seguridad y bienestar en plataformas digitales.

En conclusión, la nueva ley establece medidas dirigidas a frenar el uso excesivo de redes sociales, obligando a las empresas tecnológicas a modificar funciones que incentivan la permanencia prolongada en línea, como los contenidos que se reproducen de manera automática o continua.

Y promueve entornos digitales más seguros mediante controles parentales y configuraciones de protección activadas por defecto en las cuentas de menores.