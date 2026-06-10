Jeffrey Epstein Una modelo alemana desaparecida hace una década es mencionada en los archivos Epstein, según reportes Una modelo alemana desaparecida desde hace 11 años es mencionada en los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el miércoles el semanario alemán Der Spiegel. La mujer, identificada únicamente como "Michele", se marchó de su casa en septiembre de 2015, cuando tenía 22 años, y desde entonces no se sabe nada de ella, lo que llevó a su familia a temer lo peor

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Una modelo alemana desaparecida desde hace 11 años es mencionada en los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el miércoles el semanario alemán Der Spiegel.

La mujer, identificada únicamente como "Michele", se marchó de su casa en septiembre de 2015, cuando tenía 22 años, y desde entonces no se sabe nada de ella, lo que llevó a su familia a temer lo peor.

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Según Der Spiegel y la cadena pública ZDF, llevaba tiempo en contacto con un reclutador de modelos sueco llamado Daniel Siad.

Siad está siendo investigado actualmente en Francia, acusado de ayudar a Epstein a traficar con mujeres y abusar de ellas, algo que él niega.

Epstein fue hallado muerto en su celda de prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. En 2008 había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Der Spiegel indicó que el nombre de Siad aparece con frecuencia en los archivos sobre el caso, en correos electrónicos en los que enviaba a Epstein fotos de mujeres y sus medidas corporales, alabando su belleza.

Der Spiegel también afirmó que Siad envió fotos de Michele al financiero en febrero de 2014, sugiriéndole que le comprara un billete de avión y asegurándole: "Te va a encantar".

Contactadas por la revista, dos antiguas asistentes de Jeffrey Epstein afirman que nunca vieron a Michele.

Der Spiegel y ZDF intentaron hablar con Siad, pero ni él ni su abogado respondieron a las numerosas solicitudes.

La madre de la modelo, citada en el artículo, afirmó temer lo peor por su hija desaparecida.

"Creo que ya no está viva", aseguró. "Que le hicieron algo".}

Bill Gates niega haber 'victimizado' a alguien en el caso Epstein

El cofundador de Microsoft Bill Gates negó el miércoles tener conocimiento sobre conductas delictivas de Jeffrey Epstein y haber "victimizado" él mismo a nadie, al declarar en el Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

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El nombre del multimillonario figura en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de Epstein con prominentes personalidades.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie", dijo Gates en el testimonio preparado para declarar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicado en su sitio web personal.