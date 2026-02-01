Jeffrey Epstein Lord Mandelson, exembajador en EEUU, renuncia al Partido Laborista tras polémica con Jeffrey Epstein El político Lord Mandelson presentó su renuncia este domingo 1 de febrero como miembro del Partido Laborista, de centro izquierda, luego de que fotografías comprometedoras en la isla de Jeffrey Epstein.

Las nuevas revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein siguen causando estragos. Ahora, el político británico Lord Mandelson presentó su renuncia este domingo 1 de febrero como miembro del Partido Laborista, de centro izquierda.

Esto, luego de que se difundieran viejas fotografías de él, en ropa interior, acompañado de una joven vestida con una bata de baño, mientras él observa su computadora.

Este fin de semana se me ha vinculado aún más con el comprensible furor que rodea a Jeffrey Epstein y me arrepiento y lo siento por ello Lord Mandelson, secretario general del Partido Laborista



De acuerdo con la BBC, en una carta dirigida a la secretaria general del Partido Laborista, Mandelson afirmó que su decisión responde al deseo de no causar más “vergüenza” y daño a la formación política ante la difusión de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan su nombre con Epstein y con pagos financieros que supuestamente datan de hace más de dos décadas.

La controversia se intensificó tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein por parte de las autoridades estadounidenses. Entre las revelaciones más polémicas:

Los archivos revelaron que Epstein envió al menos 75,000 mil dólares a cuentas vinculadas a Mandelson y a su pareja en 2003 y 2004, aunque él aseguró no tener registro ni recuerdo de haber recibido esos pagos.

Emails publicados muestran a Mandelson en comunicación con Epstein. En uno de ellos, Mandelson, que en ese entonces era ministro de Comercio del Reino Unido, habría hablado sobre modificar políticas fiscales relacionadas con los bonos bancarios a petición de Epstein.

Los archivos también contienen fotografías en las que aparece Mandelson en ropa interior junto a una mujer, lo que despertó cuestionamientos de una posible conducta sexual indebida.

En respuesta a las acusaciones, Mandelson ha declarado que no fue consciente de los delitos de Epstein mientras lo conoció y ha expresado remordimiento y simpatía por las víctimas.

Por estos hechos, Mandelson ofreció una disculpa a las víctimas por haber mantenido contacto con Epstein después de su condena en 2008, calificando su propio juicio como “un terrible error” y “lealtad mal colocada”.

Mandelson había sido despedido como embajador en EEUU

En septiembre de 2025, Lord Mandelson fue destituido como embajador británico en Estados Unidos por orden del primer ministro Keir Starmer, después de que salieran a la luz correos que mostraban un nivel de relación más profundo con Epstein.

Después de la destitución, varios honores y títulos académicos que le había conferido diferentes instituciones también fueron revocados en 2025.

Aunque no se le acusa de delitos sexuales, la cercanía política y social con Epstein ha puesto en entredicho el juicio y la ética de Mandelson a ojos del público y de sus colegas políticos.