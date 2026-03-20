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La princesa Mette-Marit de Noruega afirma que fue manipulada y engañada por Jeffrey Epstein

Expresó sentir “mucha rabia” por la falta de justicia para las víctimas y reconoció que su relación pudo haber contribuido a legitimar al empresario estadounidense acusado de tráfico y abuso sexual.

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Por:N+ Univision
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La princesa Mette-Marit de Noruega aseguró este viernes 20 de marzo de 2026 que fue manipulada y engañada por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad sin conocer sus delitos.

En entrevista con la cadena pública NRK, la heredera al trono subrayó que no tuvo indicios claros de los abusos sexuales que se le atribuyeron a Epstein, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

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Engaño y manipulación de Epstein

“Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, uno no se da cuenta al principio. La información llega en distintos momentos”, afirmó la princesa, quien explicó que con el tiempo ha comprendido la magnitud del engaño.

Añadió que ciertas situaciones le hicieron sospechar que “algo no estaba bien”, aunque no profundizó en detalles.

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Pide que no sientan lástima por ella

Las revelaciones difundidas a finales de enero indican que Mette-Marit mantuvo contacto con Jeffrey Epstein en 2014, pese a haber señalado previamente que había cortado comunicación tras conocerse sus vínculos delincuenciales en 2019.

La princesa reconoció su error y afirmó que “es muy importante asumir la responsabilidad por no haber investigado su pasado más a fondo”.

No obstante, pidió centrar la atención en las víctimas, asegurando que “nadie debe sentir lástima” por ella, sino “por quienes sufrieron y merecen justicia”.

Sus encuentros con Epstein

La relación comenzó en 2011, cuando fue presentada a Epstein por conocidos vinculados a causas internacionales. La princesa aclaró que “fue una relación de amistad” y negó cualquier vínculo íntimo.

Incluso mencionó que llegó a buscar información en internet sobre él, aunque dijo no recordar los resultados.

En enero de 2013 visitó una propiedad del empresario en Florida, donde vivió un episodio incómodo, afirmando que Epstein se comportó de una manera que no le gustó y la hizo sentir insegura. Pese a ello, el contacto continuó por un tiempo antes de que decidiera romper definitivamente.

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¿Por qué no habló antes?

Durante la entrevista, en la que estuvo acompañada por el príncipe heredero Haakon de Noruega, expresó sentir “mucha rabia” por la falta de justicia para las víctimas y reconoció que su relación pudo haber contribuido a legitimar a Epstein.

La princesa también aludió a su estado de salud —padece fibrosis pulmonar— y a problemas familiares recientes como factores que retrasaron sus explicaciones públicas. Finalmente, expresó su deseo de que este caso no afecte la confianza en la monarquía noruega.

JICM

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