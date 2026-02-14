Jeffrey Epstein Fiscalía de París crea equipo especial para indagar posibles vínculos franceses con los crímenes de Jeffrey Epstein

Caso Epstein: Ola de renuncias sacude al gobierno de Keir Starmer tras filtración de archivos

La fiscalía de París anunció el sábado que creará un equipo especial de magistrados para analizar las pruebas que podrían implicar a ciudadanos franceses en los delitos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ahora que el círculo conocido de Epstein se extiende a figuras prominentes francesas tras la publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia, la fiscalía dijo que también volvería a examinar a fondo el caso de un exejecutivo de una agencia de modelos francesa, Jean-Luc Brunel, quien murió bajo custodia en 2022 y fue un colaborador cercano del financiero estadounidense .

El nuevo equipo colaborará estrechamente con los fiscales de la unidad nacional de delitos financieros y con la policía con el fin de abrir investigaciones sobre cualquier presunto delito en el que estén implicados ciudadanos franceses, según informó la fiscalía de París a la AFP.

El objetivo es "poder extraer cualquier elemento que pueda ser útil en un nuevo marco de investigación", afirmó.

Brunel fue hallado muerto en su celda de una prisión de París en 2022 tras haber sido acusado de violar a menores. El caso contra él fue archivado en 2023 tras su muerte, sin que se imputara a ninguna otra persona.

Los fiscales afirmaron que la investigación había demostrado que Brunel era "un amigo íntimo de Jeffrey Epstein" que había ofrecido trabajos de modelo a jóvenes de entornos desfavorecidos.

Brunel había mantenido relaciones sexuales con menores en Estados Unidos, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, París y el sur de Francia, según afirmaron los fiscales.

Diez mujeres habían presentado acusaciones contra Brunel, varias de las cuales describieron cómo las habían obligado a beber alcohol y habían sido sometidas a penetración sexual forzada, según la fiscalía.

Nuevos casos relacionados con Epstein

Varias figuras públicas francesas aparecen en la última publicación del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein, aunque el hecho de que se les mencione no significa en sí mismo que se haya cometido ningún delito.

La fiscalía afirmó que se le había pedido que investigara tres nuevos casos concretos relacionados con un diplomático francés, un agente de modelos y un músico.

A petición del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, estaba investigando la supuesta aparición del alto diplomático Fabrice Aidan en el alijo de documentos relacionados con Epstein publicados por las autoridades estadounidenses.

"Se está llevando a cabo una investigación para reunir diversas pruebas que puedan corroborar esta información", declaró la fiscalía.

La fiscalía también ha recibido una denuncia presentada por una mujer sueca contra Daniel Siad, un reclutador de modelos muy vinculado a Epstein. Ella lo acusó de "actos sexuales que ella describe como violación y que podrían haber sido cometidos en Francia en 1990", según la fiscalía.

La fiscalía también ha recibido una denuncia contra el director de orquesta francés Frederic Chaslin por presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2016, según ha informado.

También un exministro francés es mencionado en los documentos

La última publicación de los archivos de Epstein ha llevado al exministro francés Jack Lang a dimitir de su cargo como director de un importante organismo cultural, el Instituto del Mundo Árabe (IMA).

Sin embargo, Lang ha negado haber cometido ningún delito y se ha mostrado "conmocionado" por la aparición de su nombre en los estatutos de una sociedad offshore fundada por Epstein en 2016.

La fiscalía financiera nacional francesa ha declarado que ha abierto una investigación preliminar por "fraude fiscal agravado y lavado de dinero" contra Lang y su hija Caroline Lang.

Tras este anuncio, Lang renunció de la presidencia del IMA.

En una entrevista publicada el domingo en el periódico La Tribune Dimanche, Lang insiste una vez más en que es "blanco como la nieve" y denuncia lo que describe como "un tsunami de mentiras" en su contra.

Declaró al periódico que no sabía nada de la condena de Epstein en 2008 por procurar a una menor para prostitución.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Las autoridades estadounidenses dictaminaron que su muerte fue un suicidio.