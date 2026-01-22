mundo

Luego de que Trump canceló aranceles por Groenlandia, Dinamarca fija su postura: Esto dijo

Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, fijó posutra luego de que Trumo canceló los aranceles por Groenlandia

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump asegura que posible acuerdo sobre Groenlandia y Ártico será “infinito”

Las autoridades de Dinamarca fijaron postura hoy 22 de enero de 2026 en torno a la soberanía, un día después de que el Presidente Donald Trump anunció la cancelación de aranceles por Groenlandia.

El 21 de enero de 2026, Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social informando que luego de una reunión con Mark Rutte, jefe de la OTAN, se abrió un marco para llegar a un acuerdo en torno a Groenlandia.

PUBLICIDAD

Trump ha asegurado que la intención de hacerse de Groenlandia es por temas de seguridad nacional y en su participación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos dijo que no quiere usar la fuerza para tomar el control.

¿La OTAN acordó ceder Groenlandia a Estados Unidos?

Relacionado

Nuevo accidente de tren en España: Así fue el choque que dejó varios heridos, en Cartagena
1 mins

Nuevo accidente de tren en España: Así fue el choque que dejó varios heridos, en Cartagena

Mundo
Trump lanza en Davos su 'Consejo de Paz' con Rusia invitada y ausencias de aliados clave
4 mins

Trump lanza en Davos su 'Consejo de Paz' con Rusia invitada y ausencias de aliados clave

Mundo
¿Por qué los árboles pueden “explotar” durante una tormenta invernal?
2 mins

¿Por qué los árboles pueden “explotar” durante una tormenta invernal?

Mundo
Conductores de trenes en España convocan a huelga nacional tras descarrilamientos mortales
2 mins

Conductores de trenes en España convocan a huelga nacional tras descarrilamientos mortales

Mundo
Evacúan centro de conferencias de Foro Económico Mundial 2026; ¿Qué fue lo que pasó? Esto sabemos
1 mins

Evacúan centro de conferencias de Foro Económico Mundial 2026; ¿Qué fue lo que pasó? Esto sabemos

Mundo
Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico
2 mins

Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico

Mundo
Se registra sismo de magnitud 5.9 en la región de las Islas Volcano, Japón
1 mins

Se registra sismo de magnitud 5.9 en la región de las Islas Volcano, Japón

Mundo
¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos
1 mins

¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos

Mundo
¿Quién es Michele Tafoya? Perfil de la candidata al Senado por Minnesota
2 mins

¿Quién es Michele Tafoya? Perfil de la candidata al Senado por Minnesota

Mundo
Fotos de las auroras boreales en EE UU: ¿Cuál es el nivel de la tormenta solar hoy?
2 mins

Fotos de las auroras boreales en EE UU: ¿Cuál es el nivel de la tormenta solar hoy?

Mundo


Luego de que Donald Trump informó sobre la cancelación de aranceles por Groenlandia, surgió la pregunta en torno a cuál fue la conversación que tuvieron el líder de la OTAN y el presidente de Estados Unidos.

La agencia de noticias AP recoge un fragmento de una entrevista a Rutte para aclarar que el líder de la OTAN señaló que el tema de ceder Groenlandia a Estados Unidos “no se planteó en mis conversaciones de esta noche con el presidente ( Trump)”.

“Él está muy centrado en lo que necesitamos hacer para garantizar que esa enorme región ártica, donde se están produciendo cambios en este momento, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos, está protegida”, manifestó. “Ese fue realmente el enfoque de nuestras discusiones”.

¿Dinamarca dejará Groenlandia a Estados Unidos?


En un comunicado publicado este jueves, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, explicó que la seguridad en el Ártico es un tema que compete a la OTAN y considera que “es bueno y natural” que el tema se discuta entre Trump y Rutte.

Frederiksen informó que tuvo una conversación con Rutte “de manera coordinada”, incluso antes de la reunión que el líder de la OTAN tuvo con Trump.

PUBLICIDAD

La primera ministra enfatizó en que Dinamarca está abierta a negociar cualquier tema relacionado con seguridad, política y economía; sin embargo, dejó claro que “no podemos negociar sobre nuestra soberanía”.

La agencia de noticias AP citó el comunicado para informar que “ Dinamarca quiere continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, ‘siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial’”.

“Es inaceptable”: Groenlandia ante intento para ceder la isla

Mute Egede, viceprimer ministro de Groenlandia afirmó el jueves que cualquier intento de ceder su territorio sería “inaceptable”, después de que Trump anunciara el acuerdo sobre el futuro de la isla con el jefe de la OTAN, según la agencia de noticias AFP.

“Por mucha presión que ejerzan otros, nuestro país no será cedido ni se jugará con nuestro futuro. Es inaceptable intentar ceder nuestra tierra a otros. Esta es nuestra tierra, y somos nosotros quienes decidimos su futuro”, afirmó el viceprimer ministro en una publicación en Facebook.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX