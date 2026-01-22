mundo Luego de que Trump canceló aranceles por Groenlandia, Dinamarca fija su postura: Esto dijo Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, fijó posutra luego de que Trumo canceló los aranceles por Groenlandia

Video Donald Trump asegura que posible acuerdo sobre Groenlandia y Ártico será “infinito”

Las autoridades de Dinamarca fijaron postura hoy 22 de enero de 2026 en torno a la soberanía, un día después de que el Presidente Donald Trump anunció la cancelación de aranceles por Groenlandia.

El 21 de enero de 2026, Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social informando que luego de una reunión con Mark Rutte, jefe de la OTAN, se abrió un marco para llegar a un acuerdo en torno a Groenlandia.

PUBLICIDAD

Trump ha asegurado que la intención de hacerse de Groenlandia es por temas de seguridad nacional y en su participación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos dijo que no quiere usar la fuerza para tomar el control.

¿La OTAN acordó ceder Groenlandia a Estados Unidos?



Luego de que Donald Trump informó sobre la cancelación de aranceles por Groenlandia, surgió la pregunta en torno a cuál fue la conversación que tuvieron el líder de la OTAN y el presidente de Estados Unidos.

La agencia de noticias AP recoge un fragmento de una entrevista a Rutte para aclarar que el líder de la OTAN señaló que el tema de ceder Groenlandia a Estados Unidos “no se planteó en mis conversaciones de esta noche con el presidente ( Trump)”.

“Él está muy centrado en lo que necesitamos hacer para garantizar que esa enorme región ártica, donde se están produciendo cambios en este momento, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos, está protegida”, manifestó. “Ese fue realmente el enfoque de nuestras discusiones”.

¿Dinamarca dejará Groenlandia a Estados Unidos?



En un comunicado publicado este jueves, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, explicó que la seguridad en el Ártico es un tema que compete a la OTAN y considera que “es bueno y natural” que el tema se discuta entre Trump y Rutte.

Frederiksen informó que tuvo una conversación con Rutte “de manera coordinada”, incluso antes de la reunión que el líder de la OTAN tuvo con Trump.

PUBLICIDAD

La primera ministra enfatizó en que Dinamarca está abierta a negociar cualquier tema relacionado con seguridad, política y economía; sin embargo, dejó claro que “no podemos negociar sobre nuestra soberanía”.

La agencia de noticias AP citó el comunicado para informar que “ Dinamarca quiere continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, ‘siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial’”.

“Es inaceptable”: Groenlandia ante intento para ceder la isla

Mute Egede, viceprimer ministro de Groenlandia afirmó el jueves que cualquier intento de ceder su territorio sería “inaceptable”, después de que Trump anunciara el acuerdo sobre el futuro de la isla con el jefe de la OTAN, según la agencia de noticias AFP.