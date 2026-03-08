Noticias Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo Te contamos quién es Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei

Este domingo 8 de marzo, la Asamblea de Expertos de Irán confirmó a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, como su nuevo líder supremo, esto después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel provocaran la muerte de su padre.

El presidente Donald Trump expresó que el próximo líder “no durará mucho” si no obtiene su aprobación.

La semana pasada se llevó a cabo la votación y fue secreta, en la cual hubo presión por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria para que continuara el régimen de Jamenei tras su muerte.

La guerra continúa

La guerra entre estos países ha continuado y ha sacudido mercados globales, viajes y han subido los precios del crudo y, aun así, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dice que no agachará la cabeza fácilmente ante el acoso, la opresión o la agresión.

“Cuanta más presión nos impongan, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta”, dijo el mandatario.

¿Quién es Mojtaba Jameneí?

Según el The New York Times, Mojtaba Jameneí, de 56 años, es una figura reservada que tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria y se señala que él podría estar listo para el cargo, ya que está familiarizado con el cargo y conoce la dirección y coordinación de los aparatos de seguridad y militar.

Por parte de Mehdi Rahmati, analista en Teherán, menciona que no todas las personas verán bien la continuación del régimen de su padre, ya que muchos lo consideran un mártir; que en los últimos meses han matado a al menos 7000 personas.

Cabe destacar que el pasado sábado, por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Irán, murió la esposa de Mojtaba Jameneí, Zahra Adel, su madre y un hijo, además de su padre.

¿Quién fue Alí Jamenei?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, Alí Jamenei fue un político y clérigo chiita que se desempeñó por casi cuatro décadas como máxima autoridad de Irán.

Jamenei hizo un cambio drástico a la República Islámica, ya que desde que empezó su mandato fundó un gobierno de clérigos musulmanes chiíes, los cuales eran encargados de difundir la religión.

Su gobierno se terminó alargando mucho más tiempo de lo que era y amplió la clase clerical chií e hizo que la Guardia Revolucionaria fuera parte vital en lo militar y empresarial, al igual que son responsables de su arsenal de misiles balísticos. Un distintivo de su mandato fue la represión política, y una economía débil ocasionó oleadas de protestas masivas.