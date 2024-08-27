La segunda noche de masivos ataques rusos contra Ucrania se salda con cuatro muertos

Video En imágenes: Así destrozó Ucrania un puente que Rusia utilizaba para el tránsito de armamento

Las defensas aéreas ucranianas destruyeron en las primeras horas del martes cinco misiles y sesenta drones de los más de noventa lanzados esta madrugada por Rusia contra territorio de Ucrania, según el parte publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.

"Lamentablemente, a pesar del eficaz trabajo de nuestros sistemas de defensa aérea, cuatro personas murieron y 16 resultaron heridas", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en redes sociales.

" Sin duda responderemos a Rusia por este y todos los demás ataques. Los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes”, agregó en la publicación.

El segundo ataque masivo de Rusia esta semana incluyó tres misiles hipersónicos Kinzhal que no pudieron ser interceptados, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.



Zelensky no reveló donde ocurrieron los cuatro decesos, pero dos personas murieron en un ataque a un edificio residencial en la ciudad industrial de Kryvyi Rih, según Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de la ciudad.

Cerca de Kiev fueron destruidos 15 drones y varios misiles, según informó el jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, Serguí Popko. “Todo lo que volaba hacia la capital fue destruido”, escribió Popko en sus redes sociales.

Biden califica de "escandaloso" que Rusia ataque la infraestructura de energía

El primer ministro, Denys Shmyhal, dijo que "la infraestructura energética se ha convertido una vez más en el objetivo de los terroristas rusos" e instó a los aliados de Ucrania a proporcionarle armas de largo alcance y permiso para usarlas contra objetivos dentro de Rusia.

Zelensky dijo que el del lunes había sido "uno de los mayores ataques" en los 30 meses de guerra.

El presidente Joe Biden calificó de "escandaloso" el ataque ruso del lunes contra la infraestructura energética y dijo que había "reordenado las prioridades de las exportaciones de defensa aérea de Estados Unidos para que se envíen primero a Ucrania".

Biden agregó que Estados Unidos estaba "aumentando el equipo energético a Ucrania para reparar sus sistemas y fortalecer la resiliencia de la red energética".

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los ataques utilizaron "armas aéreas y marítimas de precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones de infraestructura energética críticas que respaldan el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania. Todos los objetivos designados fueron alcanzados".

Mientras tanto, en Rusia, las autoridades informaron que cuatro misiles ucranianos fueron derribados en la región de Kursk, donde las fuerzas rusas están luchando contra las tropas ucranianas que realizaron una incursión sorpresa este mes.

Los combates en la región han suscitado preocupaciones sobre la planta de energía nuclear que se encuentra allí. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, llegó a la región de Kursk el martes con la intención de inspeccionar la planta, informaron las agencias de noticias rusas.

Con información de AP, EFE y AFP.

