Qué es una 'zona de amortiguación', el objetivo de Ucrania con su temeraria invasión a Rusia

En imágenes: Así destrozó Ucrania un puente que Rusia utilizaba para el tránsito de armamento

El objetivo de la incursión militar de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk es el establecimiento de una ‘zona de amortiguación’ para prevenir futuros ataques transfronterizos de las fuerzas de Moscú, dijo el presidente Volodimir Zelenskyy, quien ya había dicho que más que agredir a Rusia, la arriesgada incursión buscaba enfrentar " un problema de seguridad para Ucrania".

El Ejército ruso reconoce el avance de tropas ucranianas en su territorio; funcionario de Kiev asegura que son "miles" de soldados.

Pero, ¿qué esa 'zona de amortiguación' de la que hablan los ucranianos?

Según la Organización de las Naciones Unidas, una zona de amortiguación es “ un espacio neutral creado por la retirada de las partes hostiles o una zona desmilitarizada donde las partes han acordado no desplegar fuerzas militares”.

De acuerdo a la base de datos de terminología de la ONU (UNTERM), “las líneas de alto al fuego, marcadas y a menudo cercadas o alambradas a ambos lados de la zona de amortiguación, indican los límites acordados de las fuerzas contendientes”.

UNTERM, también aclara que el término ‘zona de amortiguación’ puede ser “usado en sentido figurado en muchos otros contextos”. En el caso de Kursk la ‘zona de amortiguación’ de la que habló el presidente de Ucrania el domingo no cuenta con el acuerdo de Moscú, por lo que el área es susceptible a un contraataque ruso.

Ucrania busca elementos para negociar con Rusia

Algunos analistas creen, sin embargo, que el verdadero objetivo de Kiev con la toma de territorio en Kursk es el de ganar influencia para negociar la liberación de territorio ucraniano tomado por Rusia e incluso lograr un acuerdo de alto al fuego, lo cual creen factible por el hecho de que las fuerzas del rusas no hayan podido restablecer el control sobre su propio territorio durante semanas.

Según explican el director de políticas de la organización experta en política exterior Defense Priorities Benjamin Friedman y uno de sus miembros Christopher McCallion, en un artículo publicado en el medio en línea UnHerd, "el hecho de que Ucrania busque ganar cierta capacidad de negociación mediante su audaz incursión es quizás una señal alentadora de que Kiev está abandonando sus objetivos máximos de recuperar todo el territorio perdido y se está preparando para negociar".

Se trata de la primera vez que Kiev da información sobre los objetivos de su avance en Rusia con tanques y otros vehículos blindados, el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial, que tomó al Kremlin por sorpresa y vio a decenas de aldeas y cientos de prisioneros caer en manos ucranianas.

Los ucranianos avanzaron profundamente en la región en varias direcciones, enfrentando poca resistencia y sembrando el caos y el pánico mientras decenas de miles de civiles huían.

El comandante en jefe de Ucrania, general Oleksandr Syrskyi, afirmó la semana pasada que sus fuerzas habían avanzado a través de 390 millas cuadradas en la región.

Según funcionarios del gobierno de Kyiv citados por The Associated Press, durante el fin de semana Ucrania destruyó un puente clave en la región y atacó otro puente cercano, interrumpiendo las líneas de suministro mientras continuaba la incursión.

Según el sitio de noticias ruso Mash, los ataques dejaron solo un puente intacto en el área. The Associated Press no pudo verificar de inmediato estas afirmaciones. Si se confirman, los ataques ucranianos complicarían aún más los intentos de Moscú de reponer sus fuerzas y evacuar a los civiles.

Glushkovo está a unas 7.5 millas al norte de la frontera ucraniana, y aproximadamente a 10 millas al noroeste de la principal zona de batalla en Kursk. Zvannoe se encuentra a otros 8 kilómetros (5 millas) al noroeste.

Ambas partes buscan zonas de amortiguación

En sus comentarios sobre la creación de una zona de amortiguación, Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas "lograron resultados buenos y muy necesarios".

Los analistas dicen que se trata de una maniobra arriesgada, en vista de los recursos limitados con que cuenta Kiev, porque sus propias líneas de suministro que se extienden profundamente hacia Kursk serían vulnerables, lo que podría hacer vulnerable la zona de amortiguación establecida.

Pero la incursión ha demostrado la capacidad de Ucrania para tomar la iniciativa y ha elevado la moral de sus fuerzas, que se vio minada por una contraofensiva fallida el verano pasado y meses de avances rusos en la región oriental de Donbas.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo durante una visita a China en mayo que la ofensiva de Moscú ese mes en la región nororiental de Kharkiv, en Ucrania, tenía como objetivo crear una zona de amortiguación allí.

Esa ofensiva abrió un nuevo frente y desplazó a miles de ucranianos. Los ataques fueron una respuesta al bombardeo ucraniano de la región rusa de Belgorod, dijo Putin.

“He dicho públicamente que si esto continúa, nos veremos obligados a crear una zona de seguridad, una zona sanitaria”, dijo. “Eso es lo que estamos haciendo”.

Zelenskyy pide permiso para atacar más profundamente dentro de Rusia

Zelenskyy instó a los aliados de Kiev a levantar las restricciones restantes sobre el uso de armas occidentales para atacar objetivos más profundos en Rusia, incluido Kursk, diciendo que sus tropas podrían privar a Moscú “de cualquier capacidad de avanzar y causar destrucción” si se les otorgan suficientes capacidades de largo alcance.

“Es crucial que nuestros socios eliminen las barreras que nos impiden debilitar las posiciones rusas de la manera que exige esta guerra. … La valentía de nuestros soldados y la resistencia de nuestras brigadas de combate compensan la falta de decisiones esenciales de nuestros socios”, dijo Zelenskyy en la plataforma social X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y blogueros pro-Kremlin afirmaron que se han utilizado lanzadores HIMARS de fabricación estadounidense para destruir puentes en el Seim. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Los líderes de Ucrania han solicitado repetidamente autorización para ataques de largo alcance contra bases aéreas rusas y otras infraestructuras utilizadas para bombardear las instalaciones energéticas de Ucrania y otros objetivos civiles, incluso con "bombas planeadoras" de la era soviética modernizadas que atacaron el este industrial de Ucrania en los últimos meses.



Con información de The Associated Press.

