Qué se sabe del accidente aéreo en India en el que murieron más de 260 personas y solo un pasajero sobrevivió

Video El momento en el que un avión de Air India con más de 240 personas a bordo se estrella

Autoridades de India investigan la causa del accidente de un avión de pasajeros que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres y que dejó más 260 muertos (entre personas a bordo y en el suelo) y un sobreviviente entre los pasajeros.

El vuelo de Air India se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad, estado de Gujarat.

La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner con matrícula VT-ANB, transportaba a 242 personas, entre pasajeros y tripulación.

El avión impactó contra un edificio residencial de estudiantes de medicina en un área densamente poblada cerca del aeropuerto, lo que generó un incendio masivo y causó pánico entre los habitantes de la zona.

Equipos de emergencia y rescate, incluyendo brigadas de bomberos y unidades de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), se desplegaron rápidamente para atender la tragedia y asistir a los heridos.

Cómo fue el accidente aéreo en la India que provocó más de 260 muertes

De acuerdo con los reportes oficiales, el vuelo AI171 despegó a la 1:38 pm (hora local) y perdió contacto con el control aéreo a una altitud de apenas 190 metros (625 pies), menos de un minuto después de despegar.

La tripulación emitió una llamada de emergencia antes de que el avión cayera rápidamente a tierra a una velocidad aproximada de 145 metros por minuto, según datos de Flightradar24 y la Dirección General de Aviación Civil de India (DGCA).

Según The Telegraph, el piloto habría enviado un mensaje de auxilio poco antes del accidente en el que decía que perdían energía y que no podían despegar.

Qué se sabe de las víctimas y sobrevivientes del accidente aéreo en la India

El avión se estrelló en el área de Meghaninagar, justo fuera del perímetro del aeropuerto, y parte de la aeronave cayó sobre una residencia estudiantil de medicina, causando la muerte de una veintena de personas en tierra.

Air India confirmó que murieron 241 de las 242 personas a bordo.

La aerolínea confirmó que a bordo del avión viajaban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Entre las víctimas se cuentan tanto pasajeros como personas que se encontraban en el edificio impactado.

Según lo informó Vidhi Chaudhary, un alto oficial de la policía estatal de la ciudad noroccidental de Ahmedabad a medios, la mayoría de los cuerpos recuperados están calcinados, por lo que las autoridades están realizando pruebas de ADN para su identificación.

Qué se sabe del sobreviviente del avión que se estrelló en India

El único sobreviviente es Vishwashkumar Ramesh, quien fue atendido en un hospital local.

El médico que lo examinó dijo a AP que Ramesh estaba desorientado y presentaba múltiples heridas, pero no corría peligro de muerte.

El pasajero relató al Hindustan Times que, 30 segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y luego un estruendo. Al levantarse, vio cuerpos y restos del avión a su alrededor. "Todo pasó rapidísimo", declaró al periódico. "Tenía miedo. Me levanté y corrí".

Según la BBC, Ramesh es ciudadano británico y ya sostuvo comunicación con sus familiares en Leicester. Tiene esposa y un niño pequeño en casa, según su primo Ajay Valgi.

Qué se sabe de la aeronave involucrada en el accidente aéreo en India

El Boeing 787-8 Dreamliner involucrado en el accidente es el primer modelo de este tipo en sufrir un siniestro fatal desde su introducción comercial en 2011, según una base datos de accidentes e incidentes de seguridad de la Fundación para la Seguridad en el Vuelo, con sede en Estados Unidos.

Las causas del accidente aún se desconocen y están siendo investigadas por autoridades indias con apoyo internacional. Un video del momento muestra al avión descendiendo con la nariz hacia arriba antes de estrellarse y explotar.

El ministro del Interior Amit Shah declaró a la prensa que el avión transportaba “casi 125.000 litros de combustible y, debido a la alta temperatura, no había posibilidad de salvar a nadie”, afirmó.

Boeing informó que dispuso a un equipo para colaborar con las autoridades indias en la investigación del accidente.

El gobierno británico indicó que está colaborando con las autoridades indias para esclarecer los hechos y brindar apoyo a sus ciudadanos.

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el accidente como "inimaginablemente desgarrador" y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

