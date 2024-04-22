La bebé palestina que nació huérfana tras una cesárea de urgencia a su madre muerta por un ataque israelí

Video Ataques israelíes matan a 18 niños en Gaza: salvan a un bebé del vientre de su madre fallecida

Sabreen Jouda vino al mundo literalmente sola. Su casa fue alcanzada por un ataque aéreo israelí poco antes de la medianoche del sábado. Hasta ese momento, la familia vivía como tantos otros palestinos, intentando refugiarse de la guerra en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza.

El padre de Sabreen murió en el ataque. Su hermana de 4 años también. Su madre ni siquiera pudo verla nacer porque ya había fallecido por el mismo ataque.

Los servicios de emergencia se enteraron que la madre, Sabreen al-Sakani, tenía 30 semanas de embarazo, por lo que en el hospital kuwaití de Rafah a donde fueron trasladados los cadáveres, los trabajadores médicos realizaron una cesárea de emergencia.

La pequeña Sabreen estaba al borde de la muerte y luchaba por respirar. Su pequeño cuerpo yacía en posición lateral de seguridad sobre un pequeño trozo de alfombra mientras los trabajadores médicos bombeaban suavemente aire en su boca abierta. Una mano enguantada le golpeaba el pecho. La bebé sobrevivió.

Sabreen Jouda, la bebé palestina extraída a las 30 semanas del vientre de su madre, quien murió en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza. Imagen Mohammad Jahjouh/AP



El domingo, horas después del ataque aéreo, la pequeña gemía y se retorcía dentro de una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales del cercano hospital emiratí. Llevaba un pañal demasiado grande para ella y su identidad estaba garabateada con bolígrafo en un trozo de cinta adhesiva alrededor de su pecho: "La bebé de la mártir Sabreen al-Sakani".

"Podemos decir que hay algunos avances en su estado de salud, pero la situación todavía está en riesgo", dijo el doctor Mohammad Salameh, jefe de la unidad. “Esta niña debería haber estado en el vientre de su madre en ese momento, pero fue privada de ese derecho”. El doctor la describió una huérfana prematura.

Ahora la niña no está sola.

“Bienvenida. Ella es la hija de mi querido hijo. Yo cuidaré de ella. Ella es mi amor, mi alma. Ella es un recuerdo de su padre. Yo cuidaré de ella”, dijo Ahalam al-Kurdi, su abuela paterna, mientras se llevaba las manos al pecho y se balanceaba de pena.



Al menos dos tercios de los más de 34,000 palestinos muertos en Gaza desde que comenzó esta guerra han sido niños y mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El otro ataque aéreo israelí en Rafah durante la noche mató a 17 niños y dos mujeres de una familia extensa.

No siempre encuentran a todo el mundo después de este tipo de ataques.

“Mi hijo también estaba con ellos. Quedó hecho pedazos, y aún no lo han encontrado. No lo reconocen”, dijo Mirvat al-Sakani, la abuela materna de Sabreen. “No tenían nada que ver con nada. ¿Por qué se dirigen a ellos? No sabemos por qué, cómo. No sabemos."

El domingo, los supervivientes enterraron a los muertos. Los niños envueltos en sangre fueron colocados en bolsas para cadáveres en el suelo polvoriento, mientras las familias lloraban.

Los niños pequeños observaban y trataban de mantenerse en pie al borde de una tumba.

