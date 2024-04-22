Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

La bebé palestina que nació huérfana tras una cesárea de urgencia a su madre muerta por un ataque israelí

Su padre, su madre y su hermana murieron en un ataque israelí. Pero los servicios de emergencia que recibieron los cadáveres supieron que la mujer tenía 30 semanas de embarazo, y los médicos realizaron una cesárea de emergencia. La bebé luchaba por respirar, pero sobrevivió.

Por:
Univision y AP
Video Ataques israelíes matan a 18 niños en Gaza: salvan a un bebé del vientre de su madre fallecida

Sabreen Jouda vino al mundo literalmente sola. Su casa fue alcanzada por un ataque aéreo israelí poco antes de la medianoche del sábado. Hasta ese momento, la familia vivía como tantos otros palestinos, intentando refugiarse de la guerra en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza.

El padre de Sabreen murió en el ataque. Su hermana de 4 años también. Su madre ni siquiera pudo verla nacer porque ya había fallecido por el mismo ataque.

PUBLICIDAD

Los servicios de emergencia se enteraron que la madre, Sabreen al-Sakani, tenía 30 semanas de embarazo, por lo que en el hospital kuwaití de Rafah a donde fueron trasladados los cadáveres, los trabajadores médicos realizaron una cesárea de emergencia.

La pequeña Sabreen estaba al borde de la muerte y luchaba por respirar. Su pequeño cuerpo yacía en posición lateral de seguridad sobre un pequeño trozo de alfombra mientras los trabajadores médicos bombeaban suavemente aire en su boca abierta. Una mano enguantada le golpeaba el pecho. La bebé sobrevivió.

Sabreen Jouda, la bebé palestina extraída a las 30 semanas del vientre de su madre, quien murió en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Sabreen Jouda, la bebé palestina extraída a las 30 semanas del vientre de su madre, quien murió en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Imagen Mohammad Jahjouh/AP

Más sobre Guerra Israel-Hamas

“Israel ha conseguido matarme”: el mensaje póstumo del reportero asesinado en Gaza
2:07

“Israel ha conseguido matarme”: el mensaje póstumo del reportero asesinado en Gaza

Mundo
Al Jazeera informa que cinco miembros de su equipo murieron en un bombardeo israelí en Gaza
2 mins

Al Jazeera informa que cinco miembros de su equipo murieron en un bombardeo israelí en Gaza

Mundo
El plan israelí para controlar la Ciudad de Gaza puede desatar "otra calamidad", advierte la ONU
4 mins

El plan israelí para controlar la Ciudad de Gaza puede desatar "otra calamidad", advierte la ONU

Mundo
Las críticas (dentro y fuera de Israel) al plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza
5 mins

Las críticas (dentro y fuera de Israel) al plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza

Mundo
18 palestinos mueren en ataques israelíes, varios cerca de centros de distribución de ayuda en Gaza
6 mins

18 palestinos mueren en ataques israelíes, varios cerca de centros de distribución de ayuda en Gaza

Mundo
Colono israelí mata a activista palestino que ganó un Óscar por su colaboración en el documental ‘No Other Land'
1:11

Colono israelí mata a activista palestino que ganó un Óscar por su colaboración en el documental ‘No Other Land'

Mundo
"El peor escenario de hambruna": cómo Israel está usando el hambre como arma contra la población civil de Gaza
6 mins

"El peor escenario de hambruna": cómo Israel está usando el hambre como arma contra la población civil de Gaza

Mundo
Grupos de derechos humanos en Israel denuncian genocidio en Gaza
4 mins

Grupos de derechos humanos en Israel denuncian genocidio en Gaza

Mundo
El hambre es tan fuerte en Gaza que una bebé murió pesando menos que cuando nació
5 mins

El hambre es tan fuerte en Gaza que una bebé murió pesando menos que cuando nació

Mundo
Ante la presión por la hambruna en Gaza, Israel dice que pausará algunas operaciones militares para que entre ayuda
5 mins

Ante la presión por la hambruna en Gaza, Israel dice que pausará algunas operaciones militares para que entre ayuda

Mundo


El domingo, horas después del ataque aéreo, la pequeña gemía y se retorcía dentro de una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales del cercano hospital emiratí. Llevaba un pañal demasiado grande para ella y su identidad estaba garabateada con bolígrafo en un trozo de cinta adhesiva alrededor de su pecho: "La bebé de la mártir Sabreen al-Sakani".

"Podemos decir que hay algunos avances en su estado de salud, pero la situación todavía está en riesgo", dijo el doctor Mohammad Salameh, jefe de la unidad. “Esta niña debería haber estado en el vientre de su madre en ese momento, pero fue privada de ese derecho”. El doctor la describió una huérfana prematura.

Ahora la niña no está sola.

“Bienvenida. Ella es la hija de mi querido hijo. Yo cuidaré de ella. Ella es mi amor, mi alma. Ella es un recuerdo de su padre. Yo cuidaré de ella”, dijo Ahalam al-Kurdi, su abuela paterna, mientras se llevaba las manos al pecho y se balanceaba de pena.

Notas Relacionadas

La foto de este niño que murió de hambre es el testimonio gráfico de la crisis humanitaria en Gaza

La foto de este niño que murió de hambre es el testimonio gráfico de la crisis humanitaria en Gaza

Mundo
2 min


Al menos dos tercios de los más de 34,000 palestinos muertos en Gaza desde que comenzó esta guerra han sido niños y mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

PUBLICIDAD

El otro ataque aéreo israelí en Rafah durante la noche mató a 17 niños y dos mujeres de una familia extensa.

No siempre encuentran a todo el mundo después de este tipo de ataques.

“Mi hijo también estaba con ellos. Quedó hecho pedazos, y aún no lo han encontrado. No lo reconocen”, dijo Mirvat al-Sakani, la abuela materna de Sabreen. “No tenían nada que ver con nada. ¿Por qué se dirigen a ellos? No sabemos por qué, cómo. No sabemos."

El domingo, los supervivientes enterraron a los muertos. Los niños envueltos en sangre fueron colocados en bolsas para cadáveres en el suelo polvoriento, mientras las familias lloraban.

Los niños pequeños observaban y trataban de mantenerse en pie al borde de una tumba.

Mira también:

Video Incremento de nacimientos prematuros en Gaza: urgen medicamentos para los bebés y las madres
Relacionados:
Guerra Israel-HamasAtaques AéreosnacimientoCesáreaBebésAlfombraBebé

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD