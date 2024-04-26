Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

Muere la bebé palestina que nació tras una cesárea de urgencia a su madre muerta por un ataque israelí

Sabreen Jouda murió en un hospital de Gaza el jueves luego de que su salud se deteriorase y los equipos médicos no pudieran salvarla, explicó su tío Rami al-Sheikh.

Por:
AP
Ataques israelíes matan a 18 niños en Gaza: salvan a un bebé del vientre de su madre fallecida

La bebé palestina prematura, rescatada del vientre de su madre poco después de que la mujer muriera en un ataque aéreo israelí, ha fallecido, dijo su tío el viernes.

La casa de Sabreen en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja, fue alcanzada por un ataque aéreo israelí poco antes de la medianoche del sábado. Sus padres y su hermana de cuatro años fallecieron.

Los rescatistas trasladaron los cuerpos a un hospital cercano, donde los equipos médicos practicaron una cesárea de urgencia a la madre, Sabreen al-Sakani, que estaba embarazada de 30 semanas. La bebé estuvo ingresada en una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales de otro hospital hasta su deceso cinco días más tarde.

Al-Sheikh contó a The Associated Press que la niña fue enterrada junto a su padre el jueves.

Sabreen Jouda, la bebé palestina extraída a las 30 semanas del vientre de su madre, quien murió en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Sabreen Jouda, la bebé palestina extraída a las 30 semanas del vientre de su madre, quien murió en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Imagen Mohammad Jahjouh/AP

“Estábamos muy encariñados con ese bebé", dijo hablando cerca de la tumba de Sabreen en un cementerio en Rafah.

“Dios nos había quitado algo pero nos había dado algo a cambio" con la supervivencia de la niña tras la muerte de su familia, añadió. “Pero (ahora) se los ha llevado a todos. La familia de mi hermano ha desaparecido por completo. Ha sido borrada del registro civil. No queda ningún rastro de él”.

Más de 34,000 palestinos han perdido la vida en la guerra entre Israel y Hamás, según las autoridades sanitarias gazatíes, que afirman que dos tercios de los fallecidos son mujeres y menores. El conteo oficial no diferencia entre víctimas civiles y combatientes.

Israel declaró la guerra a Hamás y lanzó una arrolladora ofensiva terrestre y aérea sobre Gaza en respuesta al ataque insurgente del 7 de octubre sobre el sur de Israel, cuando los insurgentes mataron a alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 250 como rehenes.

Más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza se han refugiado en Rafah, donde Israel lanza operaciones casi a diario mientras prepara para una posible ofensiva sobre la ciudad.

