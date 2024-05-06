Cambiar Ciudad
Detención

Rusia detiene a un soldado de EEUU: lo acusa de "robo"

Cynthia Smith, portavoz del Ejército, confirmó que el hombre fue detenido el jueves en Vladivostok, un importante puerto militar y comercial del Pacífico, y que fue acusado de una "mala conducta" criminal.

Univision
Video Bajo custodia de EEUU: interrogantes sobre la expulsión del soldado Travis King de Corea del Norte

Un soldado de EEUU fue arrestado en Rusia y acusado de robar, según informaron medios estadounidenses.

Según dijo, Rusia notificó a Estados Unidos y el Ejército informó a la familia del soldado.

Según dijo, Rusia notificó a Estados Unidos y el Ejército informó a la familia del soldado.

El detenido, que no ha sido identificado, tenía su base en Corea del Sur y estaba en proceso de regresar a su hogar en los Estados Unidos. En cambio, viajó a título personal a Rusia.

No estaba claro el lunes si el soldado se considera ausente sin permiso.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos está brindando apoyo consular apropiado al soldado en Rusia", dijo Smith.

Otros arrestos de estadounidenses en Rusia

El arresto se produce menos de un año después de que el soldado estadounidense Travis King ingresara corriendo a Corea del Norte a través de la frontera fuertemente fortificada entre las Coreas. Corea del Norte anunció más tarde que expulsaría a King, quien fue devuelto a Estados Unidos. Finalmente, fue acusado de deserción.

Se sabe que Rusia mantiene a varios estadounidenses en sus cárceles, incluido el ejecutivo de seguridad corporativa Paul Whelan y el reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich. El gobierno de Estados Unidos ha designado a ambos como detenidos injustamente y ha estado tratando de negociar su liberación.

Otros detenidos incluyen a Travis Leake, un músico que había vivido en Rusia durante años y fue arrestado el año pasado por cargos relacionados con drogas; Marc Fogel, profesor en Moscú, condenado a 14 años de prisión, también por cargos de drogas; y dos personas con doble nacionalidad: Alsu Kurmasheva y Ksenia Khavana.

NBC News informó por primera vez sobre el arresto del soldado en Rusia.

Detención

