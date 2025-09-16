Qué hallaron en la nueva expedición al Britannic, el trasatlántico hermano del Titanic que también se hundió hace más de un siglo

Video Revelan el audio que captó la implosión del sumergible Titán

Un equipo de 11 buzos, con la autorización del gobierno de Grecia, recuperó un primer lote de objetos del naufragio del crucero HMHS Britannic, el trasatlántico gemelo del Titanic que se hundió hace más de 100 años frente a las costas griegas, cuando impactó una mina submarina alemana durante la Primera Guerra Mundial.

La operación de recuperación de objetos tuvo lugar entre el 6 y el 13 de mayo de 2025, pero fue anunciada hasta este lunes 15 de septiembre por el ministerio de Cultura de Grecia.

"Se hizo la recuperación selectiva de objetos del lugar del naufragio, a una profundidad de más de 120 metros", o uno 393 pies, según un comunicado del Ministerio de Cultura heleno.

Entre los objetos recuperados figuran la campana del observatorio del barco, la luz de posición de estribor, elementos decorativos de las áreas de primera y segunda clase, baldosas cerámicas de la decoración del baño turco, y binoculares de observación.

"Todos los objetos fueron levantados con bolsas de aire por el equipo de buceo, con cuidado y seguridad. Posteriormente, se colocaron en cajas especialmente diseñadas, mientras que el proceso de limpieza de organismos marinos comenzó de inmediato", indica el comunicado del ministerio.

La operación fue organizada por el historiador aficionado británico Simon Mills, fundador de la Fundación Britannic, creada para promover la historia del naufragio del HMHS Britannic.

El ministerio informó que los objetos recuperados se incluirán en la exposición permanente del Museo Nacional de Antigüedades Subacuáticas de Grecia, en la ciudad de El Pireo, donde formará parte de una sección sobre la Primera Guerra Mundial.

Una fotografía del barco hospital HMHS Britannic Imagen Ministerio de Cultura de Grecia

El HMHS Britannic se hundió el 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo, después de impactar con una mina submarina alemana en los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial.

La nave, que había sido convertida en un hospital flotante por la Armada británica, se hundió en menos de una hora y de las 1,065 personas a bordo, unas 30 perdieron la vida cuando las hélices del barco arrastraron bajo las aguas dos botes salvavidas.

El Britannic era uno de los tres buques de la clase Olympic de la naviera White Star Line, que incluyó a los RMS Olympic y RMS Titanic, famoso por su hundimiento el 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, dejando aproximadamente 1,500 fallecidos.

El Olympic, por su parte, navegó desde 1911 hasta 1935

