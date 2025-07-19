Cambiar Ciudad
Naufragios

Al menos 18 muertos y más de 20 desaparecidos al naufragar bote turístico en Vietnam

Equipos de rescate salvaron a 12 personas y recuperaron los 18 cuerpos cerca del sitio del naufragio. La mayoría de los pasajeros eran turistas, incluidos unos 20 niños, según ha informado medios locales.

Video El momento del naufragio de una lancha en las costas de California: hay dos personas detenidas

Un barco turístico se volcó durante una repentina tormenta eléctrica en Vietnam el sábado por la tarde durante una excursión turística, causando la muerte de 18 personas y dejando a más de una veintena desaparecida, informaron los medios estatales.

El barco Wonder Sea transportaba a 48 pasajeros y cinco miembros de la tripulación durante el recorrido por la Bahía de Ha Long, un destino popular para los visitantes, según los informes.

Los trabajadores de rescate salvaron a 12 personas y recuperaron los 18 cuerpos cerca del sitio del naufragio, informó el periódico VNExpress. Veintitrés personas permanecen reportadas como desaparecidas.

El barco se volcó debido a los fuertes vientos, dijo el periódico. Un niño de 14 años estaba entre los sobrevivientes y fue rescatado cuatro horas después de quedar atrapado en el casco volcado.

El periódico señaló que la mayoría de los pasajeros eran turistas, incluidos unos 20 niños, de Hanói, la capital del país.

Una tormenta tropical también se está moviendo hacia la zona. Un pronóstico meteorológico nacional indicó que se espera que la tormenta Wipha golpee la región norte de Vietnam, incluida la costa de la Bahía de Ha Long, la próxima semana.

