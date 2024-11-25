Reportan 17 desaparecidos tras el naufragio de un barco con turistas de varios países en el mar Rojo

Video Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo: la historia de una superviviente del naufragio en Sicilia

17 personas permanecían desaparecidas este lunes en la costa del mar Rojo horas después del hundimiento de un yate turístico, informaron las autoridades egipcias.

El barco transportaba 31 turistas de diversas nacionalidades y una tripulación de 14 miembros. A unas 10 horas desde la primera señal de socorro, 28 personas habían sido rescatadas.

A las 5:30 am la embarcación envió una señal de socorro, según un comunicado de la gobernación de la región del Mar Rojo. Por el momento las autoridades no han indicado qué pudo haber causado el naufragio ni han mencionado la nacionalidad de los turistas.

El gobernador de la provincia del Mar Rojo, Amro Hanafi, dijo en un comunicado que una fragata y aviones militares están realizando tareas de peinado de la zona para ubicar a los desaparecidos.

Hanafi afirmó anteriormente en otro comunicado que "algunos supervivientes" fueron rescatados por equipos especiales, en cooperación con las Fuerzas Armadas y Navales egipcias.

"El helicóptero de búsqueda y rescate pudo transportar a algunos de los supervivientes para recibir atención médica necesaria, mientras que el resto de supervivientes fueron asegurados en el lugar hasta la llegada de la fragata Al Fateh, que se desplaza para transportarlos a un lugar seguro", dijo el gobernador.

Naufragio en el mar Rojo: qué se sabe del barco hundido

La embarcación siniestrada era el yate 'Sea Story', un yate para buceo construido en 2022 y con capacidad para 36 pasajeros.

Se embarcó el domingo en un viaje de buceo de varios días desde Port Ghalib, en el sureste de Egipto, y tenía previsto atracar en la ciudad de Hurghada el viernes.

Al parecer, encalló en una zona de arrecifes de coral, en el área de Al Ghadeer, según un reporte de EFE.

Otros accidentes marítimos recientes en el mar Rojo

La costa del mar Rojo es un importante destino turístico en Egipto, un país de 105 millones de habitantes que se encuentra en medio de una grave crisis económica. A nivel nacional, el sector turístico emplea a dos millones de personas y genera más del 10 % del PIB.

A principios de este mes, 30 personas fueron rescatadas de un barco de buceo que se hundía cerca del famoso arrecife Deadalus del Mar Rojo.

En junio, dos docenas de turistas franceses fueron evacuados sanos y salvos antes de que su barco se hundiera en un accidente similar.

El año pasado, tres turistas británicos murieron después de que se produjera un incendio en su yate, envolviendo su embarcación en llamas.

Docenas de barcos de buceo cruzan todos los días entre los arrecifes de coral y las islas de la costa oriental de Egipto, donde las normas de seguridad son estrictas pero se aplican de forma desigual.